Nike Air Max
Szőtt férfikabát
A hagyományos Air Max stílus és a klasszikus kényelem találkozása. Az egyszerű, áramvonalas kabát könnyű taftanyagból készült, amely izzadságelvezető technológiájának köszönhetően kényelmes viseletet nyújt. A mellkason lévő diszkrét cipzáras zsebek biztonságos tárolást kínálnak.
- Megjelenített szín: Wolf Grey/Cool Grey/Fekete
- Stílus: IU5683-012
Nike Air Max
A hagyományos Air Max stílus és a klasszikus kényelem találkozása. Az egyszerű, áramvonalas kabát könnyű taftanyagból készült, amely izzadságelvezető technológiájának köszönhetően kényelmes viseletet nyújt. A mellkason lévő diszkrét cipzáras zsebek biztonságos tárolást kínálnak.
Termékadatok
- Rugalmas mandzsetták és szegély
- Húzózsinór a kapucninál
- Fényvisszaverő részletek
- Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
- Fő alkotórész: 94% nejlon/6% spandex. Bélés: 100% poliészter.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Wolf Grey/Cool Grey/Fekete
- Stílus: IU5683-012
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 180 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike Air Max