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Nike Air Max szőtt férfikabát - Wolf Grey/Cool Grey/Fekete

Nike Air Max

Szőtt férfikabát

129,99 €
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

A hagyományos Air Max stílus és a klasszikus kényelem találkozása. Az egyszerű, áramvonalas kabát könnyű taftanyagból készült, amely izzadságelvezető technológiájának köszönhetően kényelmes viseletet nyújt. A mellkason lévő diszkrét cipzáras zsebek biztonságos tárolást kínálnak.


  • Megjelenített szín: Wolf Grey/Cool Grey/Fekete
  • Stílus: IU5683-012

Nike Air Max

129,99 €

A hagyományos Air Max stílus és a klasszikus kényelem találkozása. Az egyszerű, áramvonalas kabát könnyű taftanyagból készült, amely izzadságelvezető technológiájának köszönhetően kényelmes viseletet nyújt. A mellkason lévő diszkrét cipzáras zsebek biztonságos tárolást kínálnak.

Termékadatok

  • Rugalmas mandzsetták és szegély
  • Húzózsinór a kapucninál
  • Fényvisszaverő részletek
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Fő alkotórész: 94% nejlon/6% spandex. Bélés: 100% poliészter.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Wolf Grey/Cool Grey/Fekete
  • Stílus: IU5683-012

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike Air Max szőtt férfikabát

    Nike Air Max

    129,99 €

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