Újrahasznosított anyagok
Air Jordan
Férfi pufi kabát
Amikor a hőmérséklet csökkenni kezd, ideje elővenni a pufikabátot. Ezt a darabot egy ikonikus MJ-poszter inspirálta, a teljes felületén mintás, és pehelyszigetelése gondoskodik a kellemes, meleg viselésről. Bújj bele, és melegedj fel.
- Megjelenített szín: Sail
- Stílus: HV0629-133
Air Jordan
Amikor a hőmérséklet csökkenni kezd, ideje elővenni a pufikabátot. Ezt a darabot egy ikonikus MJ-poszter inspirálta, a teljes felületén mintás, és pehelyszigetelése gondoskodik a kellemes, meleg viselésről. Bújj bele, és melegedj fel.
A termék előnyei
- A pehelyszigetelés többletsúly nélkül melegít — a végeredmény egy olyan könnyű szerkezet, amely benntartja a meleget.
- A zsinóros szegély megvéd az időjárás viszontagságaitól.
Termékadatok
- Importált
- Fő alkotórész/bélés/betoldás töltete: 100% poliészter. Töltet: szürke kacsapehely (legalább 75%-ban pehely)/(APA változat: 75% szürke kacsapehely/25% toll).
- Gépben mosható
- Megjelenített szín: Sail
- Stílus: HV0629-133
Méret és fazon
- A modell M-es méretet visel, és 183 cm magas
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan