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Air Jordan férfi pufi kabát - Sail

Újrahasznosított anyagok

Air Jordan

Férfi pufi kabát

30% kedvezmény
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Amikor a hőmérséklet csökkenni kezd, ideje elővenni a pufikabátot. Ezt a darabot egy ikonikus MJ-poszter inspirálta, a teljes felületén mintás, és pehelyszigetelése gondoskodik a kellemes, meleg viselésről. Bújj bele, és melegedj fel.


  • Megjelenített szín: Sail
  • Stílus: HV0629-133

Air Jordan

30% kedvezmény

Amikor a hőmérséklet csökkenni kezd, ideje elővenni a pufikabátot. Ezt a darabot egy ikonikus MJ-poszter inspirálta, a teljes felületén mintás, és pehelyszigetelése gondoskodik a kellemes, meleg viselésről. Bújj bele, és melegedj fel.

A termék előnyei

  • A pehelyszigetelés többletsúly nélkül melegít — a végeredmény egy olyan könnyű szerkezet, amely benntartja a meleget.
  • A zsinóros szegély megvéd az időjárás viszontagságaitól.

Termékadatok

  • Importált
  • Fő alkotórész/bélés/betoldás töltete: 100% poliészter. Töltet: szürke kacsapehely (legalább 75%-ban pehely)/(APA változat: 75% szürke kacsapehely/25% toll).
  • Gépben mosható
  • Megjelenített szín: Sail
  • Stílus: HV0629-133

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan férfi pufi kabát

    Air Jordan

    30% kedvezmény

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