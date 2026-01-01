Air Jordan férfi pufi kabát

Amikor a hőmérséklet csökkenni kezd, ideje elővenni a pufikabátot. Ezt a darabot egy ikonikus MJ-poszter inspirálta, a teljes felületén mintás, és pehelyszigetelése gondoskodik a kellemes, meleg viselésről. Bújj bele, és melegedj fel.

Megjelenített szín: Sail

Stílus: HV0629-133