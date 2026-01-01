Újrahasznosított anyagok
Air Jordan
Férfi melegítőfelső
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított szálakból készült
A klasszikus tréningruha-stílus és a Jordan hagyományok találkozása. Ez a kabát könnyű kényelmet biztosít egy egyszerűen rétegezhető sziluettben. A kifinomult részletek a Jumpman örökségét képviselik.
- Megjelenített szín: Off Noir
- Stílus: HV0081-045
Air Jordan
A klasszikus tréningruha-stílus és a Jordan hagyományok találkozása. Ez a kabát könnyű kényelmet biztosít egy egyszerűen rétegezhető sziluettben. A kifinomult részletek a Jumpman örökségét képviselik.
Termékadatok
- Importált
- Fő alkotórész anyagának külseje: 100% nejlon; fő alkotórész anyagának hátoldala: 100% poliészter.
- Gépben mosható
- Megjelenített szín: Off Noir
- Stílus: HV0081-045
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 184 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Air Jordan