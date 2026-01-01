Air Jordan férfi melegítőfelső

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A klasszikus tréningruha-stílus és a Jordan hagyományok találkozása. Ez a kabát könnyű kényelmet biztosít egy egyszerűen rétegezhető sziluettben. A kifinomult részletek a Jumpman örökségét képviselik.