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Air Jordan férfi melegítőfelső - Off Noir

Újrahasznosított anyagok

Air Jordan

Férfi melegítőfelső

30% kedvezmény
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított szálakból készült

A klasszikus tréningruha-stílus és a Jordan hagyományok találkozása. Ez a kabát könnyű kényelmet biztosít egy egyszerűen rétegezhető sziluettben. A kifinomult részletek a Jumpman örökségét képviselik.


  • Megjelenített szín: Off Noir
  • Stílus: HV0081-045

Air Jordan

30% kedvezmény

A klasszikus tréningruha-stílus és a Jordan hagyományok találkozása. Ez a kabát könnyű kényelmet biztosít egy egyszerűen rétegezhető sziluettben. A kifinomult részletek a Jumpman örökségét képviselik.

Termékadatok

  • Importált
  • Fő alkotórész anyagának külseje: 100% nejlon; fő alkotórész anyagának hátoldala: 100% poliészter.
  • Gépben mosható
  • Megjelenített szín: Off Noir
  • Stílus: HV0081-045

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Air Jordan férfi melegítőfelső

    Air Jordan

    30% kedvezmény

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