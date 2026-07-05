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Air Jordan 85 mintás férfipóló - Varsity Maize/Lucky Green

Air Jordan 85

Mintás férfipóló

39,99 €
Varsity Maize/Lucky Green
Old Royal
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Képviseld a valaha volt legnagyobb játékost ezzel a merész mintás pólóval, amely kényelmes pamutból készült, így tartós mindennapi viselet.


  • Megjelenített szín: Varsity Maize/Lucky Green
  • Stílus: II5387-741

Air Jordan 85

39,99 €

Képviseld a valaha volt legnagyobb játékost ezzel a merész mintás pólóval, amely kényelmes pamutból készült, így tartós mindennapi viselet.

Termékadatok

  • 100% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Varsity Maize/Lucky Green
  • Stílus: II5387-741

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (5)

5 csillag

  • Sehr chic und bequem

    HeikoK130691386

    Sehr chice Farbe. Superbequem und guter Stoff. Zu empfehlen! Größe weder zu eng noch zu weit.

  • Go Brazil!

    Brazil

    [This review was collected as part of a promotion.] Love the color and quality of the shirt. We live in Brazil and you can’t live there without being a fan!

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

  • Great shirt

    Maureen

    [This review was collected as part of a promotion.] Great qualify shirt and price! Didn’t want to buy a jersey this is a great option and super quality

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

Air Jordan 85 mintás férfipóló

Air Jordan 85

39,99 €

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