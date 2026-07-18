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Air Jordan 85 férfipóló - Old Royal

Air Jordan 85

Férfipóló

34,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

A kényelmes pamutból készült, klasszikus póló puha érzetet biztosít, és ideális viselet a mindennapokban.


  • Megjelenített szín: Old Royal
  • Stílus: IF3910-417

Air Jordan 85

34,99 €

A kényelmes pamutból készült, klasszikus póló puha érzetet biztosít, és ideális viselet a mindennapokban.

Termékadatok

  • 100% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Old Royal
  • Stílus: IF3910-417

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (3)

4.3 csillag

  • Άριστη εξυπηρέτηση

    lefteris0f91c62d88024931a647642c81553c02

    Πολύ ευχαριστημένος από την εξυπηρέτηση και την ποιοτητα

  • robertor302160544

    Looks nice , Great quality , the sizing recomend to size down , runs big oversized

  • Giuseppe3b112acc47164e71822ec7e826ef8486

    materiale di qualità, yaglua M leggermente larga

Air Jordan 85 férfipóló

Air Jordan 85

34,99 €

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