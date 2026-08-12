Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club férficipő

OG look and fit
MC-Scot
These Retro OGs fit nicely and have a great fit.
Ha úgy akartál repülni, mint MJ, be kellett lépned a klubba. Az Air Jordan Flight Clubba. Ez az AJ1 a 80-as és 90-es évek népszerű, postai úton elérhető tagsági programjának örökségét és nosztalgiáját ünnepli. A fekete, szőtt textil felsőrész fehér és egyetemi piros díszítőelemekkel, valamint fényvisszaverő részletekkel rendelkezik, amelyek a klasszikus Jumpman-jelleget hordozzák. Minden ikonikus elem a helyén van – ez a cipő az igazi rajongói státuszszimbólum.
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club
Ha úgy akartál repülni, mint MJ, be kellett lépned a klubba. Az Air Jordan Flight Clubba. Ez az AJ1 a 80-as és 90-es évek népszerű, postai úton elérhető tagsági programjának örökségét és nosztalgiáját ünnepli. A fekete, szőtt textil felsőrész fehér és egyetemi piros díszítőelemekkel, valamint fényvisszaverő részletekkel rendelkezik, amelyek a klasszikus Jumpman-jelleget hordozzák. Minden ikonikus elem a helyén van – ez a cipő az igazi rajongói státuszszimbólum.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.8 csillag
OG look and fit
MC-Scot
These Retro OGs fit nicely and have a great fit.
Belle quanto diverse dalle altre
jacopo349945012
Il materiale diverso dalle altre, la qualità del materiale e alcuni dettagli molto particolari
Love it
Rayne84
Comfy and like the look and how they fit highly recommended
Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club