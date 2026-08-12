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Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club férficipő - Fekete/Sail/Gum Medium Brown/University Red

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

Férficipő

179,99 €
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ha úgy akartál repülni, mint MJ, be kellett lépned a klubba. Az Air Jordan Flight Clubba. Ez az AJ1 a 80-as és 90-es évek népszerű, postai úton elérhető tagsági programjának örökségét és nosztalgiáját ünnepli. A fekete, szőtt textil felsőrész fehér és egyetemi piros díszítőelemekkel, valamint fényvisszaverő részletekkel rendelkezik, amelyek a klasszikus Jumpman-jelleget hordozzák. Minden ikonikus elem a helyén van – ez a cipő az igazi rajongói státuszszimbólum.


  • Megjelenített szín: Fekete/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Stílus: II9811-001

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

179,99 €

Ha úgy akartál repülni, mint MJ, be kellett lépned a klubba. Az Air Jordan Flight Clubba. Ez az AJ1 a 80-as és 90-es évek népszerű, postai úton elérhető tagsági programjának örökségét és nosztalgiáját ünnepli. A fekete, szőtt textil felsőrész fehér és egyetemi piros díszítőelemekkel, valamint fényvisszaverő részletekkel rendelkezik, amelyek a klasszikus Jumpman-jelleget hordozzák. Minden ikonikus elem a helyén van – ez a cipő az igazi rajongói státuszszimbólum.

Előnyök

  • Az elsőrangú szerkezet kényelmet és ikonikus megjelenést kínál.
  • A sarokrészbe beágyazott Nike Air-Sole egység puha párnázást biztosít.

Termékadatok

  • Hab középtalp
  • Gumi külsőtalp
  • Megjelenített szín: Fekete/Sail/Gum Medium Brown/University Red
  • Stílus: II9811-001

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (17)

4.8 csillag

  • OG look and fit

    MC-Scot

    These Retro OGs fit nicely and have a great fit.

  • Belle quanto diverse dalle altre

    jacopo349945012

    Il materiale diverso dalle altre, la qualità del materiale e alcuni dettagli molto particolari

  • Love it

    Rayne84

    Comfy and like the look and how they fit highly recommended

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club férficipő

Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club

179,99 €

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