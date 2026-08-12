Air Jordan 1 Retro High OG Flight Club férficipő

Ha úgy akartál repülni, mint MJ, be kellett lépned a klubba. Az Air Jordan Flight Clubba. Ez az AJ1 a 80-as és 90-es évek népszerű, postai úton elérhető tagsági programjának örökségét és nosztalgiáját ünnepli. A fekete, szőtt textil felsőrész fehér és egyetemi piros díszítőelemekkel, valamint fényvisszaverő részletekkel rendelkezik, amelyek a klasszikus Jumpman-jelleget hordozzák. Minden ikonikus elem a helyén van – ez a cipő az igazi rajongói státuszszimbólum.

Megjelenített szín: Fekete/Sail/Gum Medium Brown/University Red

Stílus: II9811-001