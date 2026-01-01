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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV rövid ujjú férfi futófelső - Barely Green/Lapis

Újrahasznosított anyagok

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV rövid ujjú férfi futófelső

84,99 €

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

A sebességet szem előtt tartó AeroSwift kollekciónk elsőrangú versenyfelszerelés. Ez az izzadságelvezető, speciálisan kötött felső könnyű és rendkívül jól szellőzik, hogy hűsítve érj célba.


  • Megjelenített szín: Barely Green/Lapis
  • Stílus: IH5045-394

Nike AeroSwift

84,99 €

A sebességet szem előtt tartó AeroSwift kollekciónk elsőrangú versenyfelszerelés. Ez az izzadságelvezető, speciálisan kötött felső könnyű és rendkívül jól szellőzik, hogy hűsítve érj célba.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT ADV technológia a nedvességelvezető anyagot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel párosítja, így szárazon tart, és gondoskodik a kényelmedről.
  • A speciálisan kötött anyag könnyű és szellőző.
  • A vállrész ragasztott varratai révén kisebb a súlya, ezáltal könnyebb viselet.
  • A Swoosh logókat nem fényvisszaverő bevonattal láttuk el, így nem zavarják meg a verseny közben vakuval készített fotókat.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Barely Green/Lapis
  • Stílus: IH5045-394

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike AeroSwift Dri-FIT ADV rövid ujjú férfi futófelső

    Nike AeroSwift

    84,99 €

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