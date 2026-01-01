Újrahasznosított anyagok
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV rövid ujjú férfi futófelső
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
A sebességet szem előtt tartó AeroSwift kollekciónk elsőrangú versenyfelszerelés. Ez az izzadságelvezető, speciálisan kötött felső könnyű és rendkívül jól szellőzik, hogy hűsítve érj célba.
- Megjelenített szín: Barely Green/Lapis
- Stílus: IH5045-394
Nike AeroSwift
A sebességet szem előtt tartó AeroSwift kollekciónk elsőrangú versenyfelszerelés. Ez az izzadságelvezető, speciálisan kötött felső könnyű és rendkívül jól szellőzik, hogy hűsítve érj célba.
Előnyök
- A Nike Dri-FIT ADV technológia a nedvességelvezető anyagot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel párosítja, így szárazon tart, és gondoskodik a kényelmedről.
- A speciálisan kötött anyag könnyű és szellőző.
- A vállrész ragasztott varratai révén kisebb a súlya, ezáltal könnyebb viselet.
- A Swoosh logókat nem fényvisszaverő bevonattal láttuk el, így nem zavarják meg a verseny közben vakuval készített fotókat.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Barely Green/Lapis
- Stílus: IH5045-394
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 192 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike AeroSwift