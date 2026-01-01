Újrahasznosított anyagok
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV mintás, rövid ujjú férfi futófelső
Ez a sebességre tervezett, könnyű, versenyre kész felső segít szárazon maradni egészen a célvonalig. Az izzadságelvezető, kötött anyag friss mintát kapott, a teljes felületén elhelyezett perforációk pedig igazán szellőzővé teszik.
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: IM5365-010
Nike AeroSwift
Ez a sebességre tervezett, könnyű, versenyre kész felső segít szárazon maradni egészen a célvonalig. Az izzadságelvezető, kötött anyag friss mintát kapott, a teljes felületén elhelyezett perforációk pedig igazán szellőzővé teszik.
Előnyök
- A Nike Dri-FIT ADV technológia a nedvességelvezető anyagot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel párosítja, így szárazon tart, és gondoskodik a kényelmedről.
- A speciálisan kötött anyag könnyű és szellőző.
- A vállrész ragasztott varratai révén kisebb a súlya, ezáltal könnyebb viselet.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fehér
- Stílus: IM5365-010
Méret és fazon
- JC Stevenson egyetemi sprintfutón és távol- illetve magasugrón látható.
- Stevenson 185 cm magas, és M-es méretet hord.
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike AeroSwift
További információ
- JC Stevenson egyetemi sprintfutón és távol- illetve magasugrón látható.
- Stevenson 185 cm magas, és M-es méretet hord.