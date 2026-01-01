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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV mintás, rövid ujjú férfi futófelső - Fekete/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV mintás, rövid ujjú férfi futófelső

84,99 €

Ez a sebességre tervezett, könnyű, versenyre kész felső segít szárazon maradni egészen a célvonalig. Az izzadságelvezető, kötött anyag friss mintát kapott, a teljes felületén elhelyezett perforációk pedig igazán szellőzővé teszik.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: IM5365-010

Nike AeroSwift

84,99 €

Ez a sebességre tervezett, könnyű, versenyre kész felső segít szárazon maradni egészen a célvonalig. Az izzadságelvezető, kötött anyag friss mintát kapott, a teljes felületén elhelyezett perforációk pedig igazán szellőzővé teszik.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT ADV technológia a nedvességelvezető anyagot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel párosítja, így szárazon tart, és gondoskodik a kényelmedről.
  • A speciálisan kötött anyag könnyű és szellőző.
  • A vállrész ragasztott varratai révén kisebb a súlya, ezáltal könnyebb viselet.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér
  • Stílus: IM5365-010

Méret és fazon

    • JC Stevenson egyetemi sprintfutón és távol- illetve magasugrón látható.
    • Stevenson 185 cm magas, és M-es méretet hord.
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike AeroSwift Dri-FIT ADV mintás, rövid ujjú férfi futófelső

    Nike AeroSwift

    84,99 €

    További információ

      • JC Stevenson egyetemi sprintfutón és távol- illetve magasugrón látható.
      • Stevenson 185 cm magas, és M-es méretet hord.

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