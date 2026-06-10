Nike AeroSwift Dri-FIT ADV férfi futódressz

Hangolódj rá a sikerre, és versenyezz. Ez a sebességre tervezett, könnyű sporttrikó továbbfejlesztett izzadságelvezető technológiájának köszönhetően szárazon tart és hűsít, amíg eléred a célvonalat.

Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey/Bright Crimson

Stílus: IR4444-010