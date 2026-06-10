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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV férfi futódressz - Fekete/Dark Smoke Grey/Bright Crimson

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV férfi futódressz

94,99 €

Hangolódj rá a sikerre, és versenyezz. Ez a sebességre tervezett, könnyű sporttrikó továbbfejlesztett izzadságelvezető technológiájának köszönhetően szárazon tart és hűsít, amíg eléred a célvonalat.


  • Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Stílus: IR4444-010

Nike AeroSwift

94,99 €

Hangolódj rá a sikerre, és versenyezz. Ez a sebességre tervezett, könnyű sporttrikó továbbfejlesztett izzadságelvezető technológiájának köszönhetően szárazon tart és hűsít, amíg eléred a célvonalat.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT ADV technológia a nedvességelvezető anyagot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel párosítja, így szárazon tart, és gondoskodik a kényelmedről.
  • A könnyű anyag rendkívül jól szellőzik.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Fényvisszaverő részletek
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey/Bright Crimson
  • Stílus: IR4444-010

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Sehr schöne

    СлаваБ714521653

    Top Farbe ,M bestellt passt sehr gut und die Länge endlich länger als die vorherigen Modelle ,Preis ist sehr teuer….

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV férfi futódressz

Nike AeroSwift

94,99 €

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