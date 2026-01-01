Újrahasznosított anyagok
Nike AeroSwift
Dri-FIT ADV férfi futódressz
Ez a versenyzésre termett trikó segít hűvösen tartani egészen a célvonalig. A könnyű anyag továbbfejlesztett izzadságelvezető technológiánkkal és célzott szellőzéssel rendelkezik, amelyek fokozzák a szellőzést.
- Megjelenített szín: Bright Spruce
- Stílus: IX1203-373
Nike AeroSwift
Ez a versenyzésre termett trikó segít hűvösen tartani egészen a célvonalig. A könnyű anyag továbbfejlesztett izzadságelvezető technológiánkkal és célzott szellőzéssel rendelkezik, amelyek fokozzák a szellőzést.
Előnyök
- A Nike Dri-FIT ADV technológia a nedvességelvezető anyagot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel párosítja, így szárazon tart, és gondoskodik a kényelmedről.
- A karkivágásoknál és a gallérnál található ragasztott varratok sima érzetet keltenek.
Termékadatok
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Bright Spruce
- Stílus: IX1203-373
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 183 cm
- Karcsúsított fazon: elegáns és testre szabott
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike AeroSwift