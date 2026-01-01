triangle, start, resume, beginVideo
 
1 / 7. kép
Nike AeroSwift Dri-FIT ADV férfi futódressz - Bright Spruce

Újrahasznosított anyagok

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV férfi futódressz

89,99 €

Ez a versenyzésre termett trikó segít hűvösen tartani egészen a célvonalig. A könnyű anyag továbbfejlesztett izzadságelvezető technológiánkkal és célzott szellőzéssel rendelkezik, amelyek fokozzák a szellőzést.


  • Megjelenített szín: Bright Spruce
  • Stílus: IX1203-373

Nike AeroSwift

89,99 €

Ez a versenyzésre termett trikó segít hűvösen tartani egészen a célvonalig. A könnyű anyag továbbfejlesztett izzadságelvezető technológiánkkal és célzott szellőzéssel rendelkezik, amelyek fokozzák a szellőzést.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT ADV technológia a nedvességelvezető anyagot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel párosítja, így szárazon tart, és gondoskodik a kényelmedről.
  • A karkivágásoknál és a gallérnál található ragasztott varratok sima érzetet keltenek.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Bright Spruce
  • Stílus: IX1203-373

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (0)

Nincsenek vélemények

Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike AeroSwift.

    Nike AeroSwift Dri-FIT ADV férfi futódressz

    Nike AeroSwift

    89,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed