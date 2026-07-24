Nike AeroSwift Dri-FIT ADV férfi futódressz

Ez a sebességre tervezett, versenyre kész felső továbbfejlesztett Dri-FIT technológiánkkal hűsít, és segít a célvonalig összpontosítani. A könnyű, izzadságelvezető anyag stratégiailag elhelyezett perforációkkal rendelkezik, így optimális szellőzést és hűtést biztosít ott, ahol a leginkább szükséged van rá.

Megjelenített szín: Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson

Stílus: IU4522-848