Nike AeroSwift Dri-FIT ADV férfi futódressz

A go to singlet
AntronH658628692
Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Ez a sebességre tervezett, versenyre kész felső továbbfejlesztett Dri-FIT technológiánkkal hűsít, és segít a célvonalig összpontosítani. A könnyű, izzadságelvezető anyag stratégiailag elhelyezett perforációkkal rendelkezik, így optimális szellőzést és hűtést biztosít ott, ahol a leginkább szükséged van rá.
Nike AeroSwift
Ez a sebességre tervezett, versenyre kész felső továbbfejlesztett Dri-FIT technológiánkkal hűsít, és segít a célvonalig összpontosítani. A könnyű, izzadságelvezető anyag stratégiailag elhelyezett perforációkkal rendelkezik, így optimális szellőzést és hűtést biztosít ott, ahol a leginkább szükséged van rá.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
A go to singlet
AntronH658628692
Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.
Nike AeroSwift