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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV férfi futódressz - Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson

Újrahasznosított anyagok

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV férfi futódressz

89,99 €

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Ez a sebességre tervezett, versenyre kész felső továbbfejlesztett Dri-FIT technológiánkkal hűsít, és segít a célvonalig összpontosítani. A könnyű, izzadságelvezető anyag stratégiailag elhelyezett perforációkkal rendelkezik, így optimális szellőzést és hűtést biztosít ott, ahol a leginkább szükséged van rá.


  • Megjelenített szín: Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson
  • Stílus: IU4522-848

Nike AeroSwift

89,99 €

Ez a sebességre tervezett, versenyre kész felső továbbfejlesztett Dri-FIT technológiánkkal hűsít, és segít a célvonalig összpontosítani. A könnyű, izzadságelvezető anyag stratégiailag elhelyezett perforációkkal rendelkezik, így optimális szellőzést és hűtést biztosít ott, ahol a leginkább szükséged van rá.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT ADV továbbfejlesztett hűtő és légáteresztő zónákkal javítja az izzadságelvezető anyagot, így biztosít száraz és kényelmes viseletet.
  • Az anyagban mindenütt megtalálható nyitott szellőzőnyílások célzott szellőzést biztosítanak ott, ahol a legnagyobb szükséged van rá.
  • A korábbi AeroSwift sporttrikóknál alacsonyabb szegély nagyobb felületen fed.
  • A karnyílásnál és a gallérnál lévő ragasztott varratok karcsúbb érzetet keltenek, és úgy lettek kialakítva, hogy csökkentsék a kidörzsölődést.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Citron Pulse/Lapis/Bright Crimson
  • Stílus: IU4522-848

Méret és fazon

    • A modell L-es méretet visel, és 185 cm magas
    • Karcsúsított fazon: elegáns és testre szabott
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (1)

5 csillag

  • A go to singlet

    AntronH658628692

    Had to size up like a mug. Usually go with large, but had to go with XL. Feels silky smooth and will def have people noticing.

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV férfi futódressz

Nike AeroSwift

89,99 €

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