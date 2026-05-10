Nike AeroSwift Dri-FIT ADV férfi futódressz

Grösse stimmt nicht
IvanK416893875
Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Ez a versenyzésre tervezett, kiválóan szellőző sporttrikó továbbfejlesztett izzadságelvezető technológiánkkal tart szárazon és nyújt maximális kényelmet. Kellemes anyagának perforációi a hajrá pillanataiban is bőséges légáramlást biztosítanak.
Nike AeroSwift
Ez a versenyzésre tervezett, kiválóan szellőző sporttrikó továbbfejlesztett izzadságelvezető technológiánkkal tart szárazon és nyújt maximális kényelmet. Kellemes anyagának perforációi a hajrá pillanataiban is bőséges légáramlást biztosítanak.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
2 csillag
Grösse stimmt nicht
IvanK416893875
Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß
Nike AeroSwift