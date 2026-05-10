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Nike AeroSwift Dri-FIT ADV férfi futódressz - Barely Green/Lapis

Újrahasznosított anyagok

Nike AeroSwift

Dri-FIT ADV férfi futódressz

89,99 €

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Ez a versenyzésre tervezett, kiválóan szellőző sporttrikó továbbfejlesztett izzadságelvezető technológiánkkal tart szárazon és nyújt maximális kényelmet. Kellemes anyagának perforációi a hajrá pillanataiban is bőséges légáramlást biztosítanak.


  • Megjelenített szín: Barely Green/Lapis
  • Stílus: IH6939-394

Nike AeroSwift

89,99 €

Ez a versenyzésre tervezett, kiválóan szellőző sporttrikó továbbfejlesztett izzadságelvezető technológiánkkal tart szárazon és nyújt maximális kényelmet. Kellemes anyagának perforációi a hajrá pillanataiban is bőséges légáramlást biztosítanak.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT ADV továbbfejlesztett hűtő és légáteresztő zónákkal javítja az izzadságelvezető anyagot, így biztosít száraz és kényelmes viseletet.
  • A korábbi AeroSwift sporttrikóknál alacsonyabb szegély nagyobb felületen fed.
  • A karnyílás és a nyakkivágás ragasztott szegélye jóvoltából könnyedebb érzés viselni.

Termékadatok

  • Különleges grafikák
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Barely Green/Lapis
  • Stílus: IH6939-394

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (1)

2 csillag

  • Grösse stimmt nicht

    IvanK416893875

    Größe stimmt überhaupt nicht. Die Farbe auf dem Foto ist eher weiß

Nike AeroSwift Dri-FIT ADV férfi futódressz

Nike AeroSwift

89,99 €

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