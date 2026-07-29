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Nike ACG „Wolf Tree” mintás mellény - Anthracite/Fekete/Summit White

Újrahasznosított anyagok

Nike ACG „Wolf Tree”

Mintás mellény

109,99 €
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ha megbízható, meleg rétegre van szükséged, a „Wolf Tree” mellényünkben megbízhatsz. Polartec® anyagból készült, így hideg időben is melegen tart. A törzsnél laza fazonja könnyed mozgást tesz lehetővé, és jól rétegezhető.


  • Megjelenített szín: Anthracite/Fekete/Summit White
  • Stílus: HV1121-060

Nike ACG „Wolf Tree”

109,99 €

Ha megbízható, meleg rétegre van szükséged, a „Wolf Tree” mellényünkben megbízhatsz. Polartec® anyagból készült, így hideg időben is melegen tart. A törzsnél laza fazonja könnyed mozgást tesz lehetővé, és jól rétegezhető.

Előnyök

  • A szuperpuha Polartec® polár benntartja a meleget, mégsem nehezít el.
  • A törzsnél laza fazonja könnyed mozgást tesz lehetővé, és jól rétegezhető.
  • A karnyílásoknál és a derékrésznél lévő rugalmas peremrész letisztulttá teszi a megjelenését.

Termékadatok

  • Laza fazon
  • Bolyhosított polár
  • Sötétben fénylő, hímzett logók
  • ACG UFO gyöngydísz
  • Erszényes zseb
  • Rugalmas karnyílások és mandzsetta
  • Importált
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Megjelenített szín: Anthracite/Fekete/Summit White
  • Stílus: HV1121-060

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (4)

4 csillag

  • A huge let down

    rustic09

    I was super excited when this went on sale but the actual vest looks nothing like the picture its extremely thin material and the xl wasnt even long enough the wolf print also did not look very cool a huge letdown

  • Nike ACG wolf tree alien print vest

    Michael

    [This review was collected as part of a promotion.] I’ve recently started liking the ACG wolf tree items. I wish it was a tad bit longer, but it’s right at the waist line still fits just fine. Once you put anything ACG wolf tree on it causes instant warmth. Nice and soft and comfortable.

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

  • Acg alien vest

    Uncle Scrooge

    [This review was collected as part of a promotion.] Acg is the best. All the little details. Ufo pull tab that glows in the dark 🔥

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

Nike ACG „Wolf Tree” mintás mellény

Nike ACG „Wolf Tree”

109,99 €

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