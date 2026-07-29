Nike ACG „Wolf Tree” mintás mellény

A huge let down
rustic09
I was super excited when this went on sale but the actual vest looks nothing like the picture its extremely thin material and the xl wasnt even long enough the wolf print also did not look very cool a huge letdown
Újrahasznosított anyagok
Ha megbízható, meleg rétegre van szükséged, a „Wolf Tree” mellényünkben megbízhatsz. Polartec® anyagból készült, így hideg időben is melegen tart. A törzsnél laza fazonja könnyed mozgást tesz lehetővé, és jól rétegezhető.
Nike ACG „Wolf Tree”
Ha megbízható, meleg rétegre van szükséged, a „Wolf Tree” mellényünkben megbízhatsz. Polartec® anyagból készült, így hideg időben is melegen tart. A törzsnél laza fazonja könnyed mozgást tesz lehetővé, és jól rétegezhető.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4 csillag
A huge let down
rustic09
I was super excited when this went on sale but the actual vest looks nothing like the picture its extremely thin material and the xl wasnt even long enough the wolf print also did not look very cool a huge letdown
Nike ACG wolf tree alien print vest
Michael
[This review was collected as part of a promotion.] I’ve recently started liking the ACG wolf tree items. I wish it was a tad bit longer, but it’s right at the waist line still fits just fine. Once you put anything ACG wolf tree on it causes instant warmth. Nice and soft and comfortable.
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
#productsprovidedbynike
Acg alien vest
Uncle Scrooge
[This review was collected as part of a promotion.] Acg is the best. All the little details. Ufo pull tab that glows in the dark 🔥
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
#productsprovidedbynike
Nike ACG „Wolf Tree”