Újrahasznosított anyagok
ACG Wolf Grid
Therma-FIT rövid cipzáras férfi túrafelső
Amikor csökken a hőmérséklet, és a túrafelszerelésed elázott az izzadságtól, nehéz döntés előtt állsz: folytasd az utat, vagy fordulj vissza. Az ACG Wolf Grid felsőt úgy terveztük, hogy a szabadban tartson. A légáteresztő, hálós hátoldalú polár alkalmazkodik a változó körülményekhez. Elvezeti a nedvességet, és megtartja a testhőt, így kevesebb ruhadarabbal melegebben maradhatsz, és több élményben lehet részed.
- Megjelenített szín: Fekete/Summit White
- Stílus: IM4233-010
ACG Wolf Grid
Amikor csökken a hőmérséklet, és a túrafelszerelésed elázott az izzadságtól, nehéz döntés előtt állsz: folytasd az utat, vagy fordulj vissza. Az ACG Wolf Grid felsőt úgy terveztük, hogy a szabadban tartson. A légáteresztő, hálós hátoldalú polár alkalmazkodik a változó körülményekhez. Elvezeti a nedvességet, és megtartja a testhőt, így kevesebb ruhadarabbal melegebben maradhatsz, és több élményben lehet részed.
Termékadatok
- Hüvelykujjbújtatók
- Függőleges, cipzáras mellzseb
- Hímzett ACG logó a bal mellkasrészen
- 95% poliészter/5% spandex
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Summit White
- Stílus: IM4233-010
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 178 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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ACG Wolf Grid