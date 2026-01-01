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ACG Wolf Grid Therma-FIT rövid cipzáras férfi túrafelső - Fekete/Summit White

Újrahasznosított anyagok

ACG Wolf Grid

Therma-FIT rövid cipzáras férfi túrafelső

89,99 €
Fekete/Summit White
Desert Pink/Light Crimson/Summit White
Light Orewood Brown/Cream II/Light Crimson/Summit White
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Amikor csökken a hőmérséklet, és a túrafelszerelésed elázott az izzadságtól, nehéz döntés előtt állsz: folytasd az utat, vagy fordulj vissza. Az ACG Wolf Grid felsőt úgy terveztük, hogy a szabadban tartson. A légáteresztő, hálós hátoldalú polár alkalmazkodik a változó körülményekhez. Elvezeti a nedvességet, és megtartja a testhőt, így kevesebb ruhadarabbal melegebben maradhatsz, és több élményben lehet részed.


  • Megjelenített szín: Fekete/Summit White
  • Stílus: IM4233-010

ACG Wolf Grid

89,99 €

Amikor csökken a hőmérséklet, és a túrafelszerelésed elázott az izzadságtól, nehéz döntés előtt állsz: folytasd az utat, vagy fordulj vissza. Az ACG Wolf Grid felsőt úgy terveztük, hogy a szabadban tartson. A légáteresztő, hálós hátoldalú polár alkalmazkodik a változó körülményekhez. Elvezeti a nedvességet, és megtartja a testhőt, így kevesebb ruhadarabbal melegebben maradhatsz, és több élményben lehet részed.

Termékadatok

  • Hüvelykujjbújtatók
  • Függőleges, cipzáras mellzseb
  • Hímzett ACG logó a bal mellkasrészen
  • 95% poliészter/5% spandex
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Summit White
  • Stílus: IM4233-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    ACG Wolf Grid Therma-FIT rövid cipzáras férfi túrafelső

    ACG Wolf Grid

    89,99 €

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