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ACG Wildsee Dri-FIT rövid cipzáras, hosszú ujjú férfi túrafelső - Fekete/Summit White

Újrahasznosított anyagok

ACG Wildsee

Dri-FIT rövid cipzáras, hosszú ujjú férfi túrafelső

69,99 €
Fekete/Summit White
Light Crimson/Summit White
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Süt a nap? Az UV-védelem gondoskodik rólad. Izzadsz? Az izzadságelvezető technológia segít szárazon maradni. Akár önmagában, akár rétegként viseled, ez a negyedcipzáras ACG felső puha és rugalmas anyagával rendkívül kényelmes.


  • Megjelenített szín: Fekete/Summit White
  • Stílus: IM4223-010

ACG Wildsee

69,99 €

Süt a nap? Az UV-védelem gondoskodik rólad. Izzadsz? Az izzadságelvezető technológia segít szárazon maradni. Akár önmagában, akár rétegként viseled, ez a negyedcipzáras ACG felső puha és rugalmas anyagával rendkívül kényelmes.

Izzadságelvezető technológia

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Rétegezés és alkalmazkodás

Az ACG ruházatot egymásba épülő rendszer jellemzi, ezáltal segít alkalmazkodni a környezetedben uralkodó éghajlathoz és az aktivitási szintedhez. Viseld ezt a testhez simuló technikai aláöltözetet önmagában, vagy szükség szerint középső és külső réteggel együtt.

Tudatos részletek

Hüvelykujjbújtatói nagyobb felületet fednek le, és mozgás közben is a helyükön tartják a ruhaujjakat. A hónaljnál lévő hűsítő hálós panelek kiválóan szellőznek, így végig fokozzák a kényelmet az ösvényen.

Előnyök

A negyedcipzáras kialakítással könnyen szabályozhatod a testhőt és a légáramlást.

Termékadatok

  • Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.
  • Fő alkotórész: 88% poliészter/12% spandex. Háló: 74% poliészter/18% lyocell/8% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Summit White
  • Stílus: IM4223-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    ACG Wildsee Dri-FIT rövid cipzáras, hosszú ujjú férfi túrafelső

    ACG Wildsee

    69,99 €

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