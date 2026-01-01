Újrahasznosított anyagok
ACG Wildsee
Dri-FIT rövid cipzáras, hosszú ujjú férfi túrafelső
Süt a nap? Az UV-védelem gondoskodik rólad. Izzadsz? Az izzadságelvezető technológia segít szárazon maradni. Akár önmagában, akár rétegként viseled, ez a negyedcipzáras ACG felső puha és rugalmas anyagával rendkívül kényelmes.
- Megjelenített szín: Fekete/Summit White
- Stílus: IM4223-010
ACG Wildsee
Süt a nap? Az UV-védelem gondoskodik rólad. Izzadsz? Az izzadságelvezető technológia segít szárazon maradni. Akár önmagában, akár rétegként viseled, ez a negyedcipzáras ACG felső puha és rugalmas anyagával rendkívül kényelmes.
Izzadságelvezető technológia
A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
Rétegezés és alkalmazkodás
Az ACG ruházatot egymásba épülő rendszer jellemzi, ezáltal segít alkalmazkodni a környezetedben uralkodó éghajlathoz és az aktivitási szintedhez. Viseld ezt a testhez simuló technikai aláöltözetet önmagában, vagy szükség szerint középső és külső réteggel együtt.
Tudatos részletek
Hüvelykujjbújtatói nagyobb felületet fednek le, és mozgás közben is a helyükön tartják a ruhaujjakat. A hónaljnál lévő hűsítő hálós panelek kiválóan szellőznek, így végig fokozzák a kényelmet az ösvényen.
Előnyök
A negyedcipzáras kialakítással könnyen szabályozhatod a testhőt és a légáramlást.
Termékadatok
- Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.
- Fő alkotórész: 88% poliészter/12% spandex. Háló: 74% poliészter/18% lyocell/8% spandex.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Summit White
- Stílus: IM4223-010
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 178 cm
- Karcsúsított fazon: elegáns és testre szabott
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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ACG Wildsee