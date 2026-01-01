ACG Wildsee Dri-FIT rövid cipzáras, hosszú ujjú férfi túrafelső

ACG Wildsee

69,99 €

Süt a nap? Az UV-védelem gondoskodik rólad. Izzadsz? Az izzadságelvezető technológia segít szárazon maradni. Akár önmagában, akár rétegként viseled, ez a negyedcipzáras ACG felső puha és rugalmas anyagával rendkívül kényelmes.

Izzadságelvezető technológia

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

Rétegezés és alkalmazkodás

Az ACG ruházatot egymásba épülő rendszer jellemzi, ezáltal segít alkalmazkodni a környezetedben uralkodó éghajlathoz és az aktivitási szintedhez. Viseld ezt a testhez simuló technikai aláöltözetet önmagában, vagy szükség szerint középső és külső réteggel együtt.

Tudatos részletek

Hüvelykujjbújtatói nagyobb felületet fednek le, és mozgás közben is a helyükön tartják a ruhaujjakat. A hónaljnál lévő hűsítő hálós panelek kiválóan szellőznek, így végig fokozzák a kényelmet az ösvényen.