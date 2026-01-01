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ACG Tuff Fleece Dri-FIT kerek nyakú férfipulóver - Safety Orange/Fehér

Újrahasznosított anyagok

ACG Tuff Fleece

Dri-FIT kerek nyakú férfipulóver

114,99 €
Safety Orange/Fehér
Summit White/Fekete
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Hűvös az idő? Öltözz rétegesen a könnyű Tuff Fleece nadrágba. A nem bolyhosított francia frottírból készült pulóver puha tapintású és strukturált. Anyaga Dri-FIT technológiával készült, amely elvezeti az izzadságot, és jól szellőző, meleg réteget biztosít.


  • Megjelenített szín: Safety Orange/Fehér
  • Stílus: IU8162-819

ACG Tuff Fleece

114,99 €

Hűvös az idő? Öltözz rétegesen a könnyű Tuff Fleece nadrágba. A nem bolyhosított francia frottírból készült pulóver puha tapintású és strukturált. Anyaga Dri-FIT technológiával készült, amely elvezeti az izzadságot, és jól szellőző, meleg réteget biztosít.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A vállaknál és a törzsnél bő szabásnak köszönhetően könnyedén rétegezhető egy aláöltözet fölé.

Termékadatok

  • 75% pamut/25% poliészter
  • Bordázott mandzsetták, nyakrész és szegély
  • Akasztófül
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Safety Orange/Fehér
  • Stílus: IU8162-819

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    ACG Tuff Fleece Dri-FIT kerek nyakú férfipulóver

    ACG Tuff Fleece

    114,99 €

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