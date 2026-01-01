ACG Tuff Fleece Dri-FIT kerek nyakú férfipulóver

Hűvös az idő? Öltözz rétegesen a könnyű Tuff Fleece nadrágba. A nem bolyhosított francia frottírból készült pulóver puha tapintású és strukturált. Anyaga Dri-FIT technológiával készült, amely elvezeti az izzadságot, és jól szellőző, meleg réteget biztosít.

Megjelenített szín: Safety Orange/Fehér

Stílus: IU8162-819