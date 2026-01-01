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ACG Solar Chase „Chamo Camo” Dri-FIT ADV férfi terepfutófelső - Sequoia/Light Army/Summit White

Újrahasznosított anyagok

ACG Solar Chase „Chamo Camo”

Dri-FIT ADV férfi terepfutófelső

69,99 €
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Vágj neki az ösvényeknek a fejlett izzadságelvezető technológiával. A hálós hónaljpanelek extra szellőzést biztosítanak ott, ahol a legnagyobb szükséged van rá.


  • Megjelenített szín: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Stílus: IM5142-355

ACG Solar Chase „Chamo Camo”

69,99 €

Vágj neki az ösvényeknek a fejlett izzadságelvezető technológiával. A hálós hónaljpanelek extra szellőzést biztosítanak ott, ahol a legnagyobb szükséged van rá.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT ADV technológiával készült anyagban a nedvességelvezető tulajdonságot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel ötvöztük, hogy szárazon tartson, és gondoskodjon a kényelmedről.
  • A puha pamut és poliészter keverékéből készült anyag könnyű, és enyhén bolyhosított érzetet nyújt.

Termékadatok

  • 85% poliészter/15% pamut
  • Fényvisszaverő részletek
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Akasztófül
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Sequoia/Light Army/Summit White
  • Stílus: IM5142-355

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    ACG Solar Chase „Chamo Camo” Dri-FIT ADV férfi terepfutófelső

    ACG Solar Chase „Chamo Camo”

    69,99 €

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