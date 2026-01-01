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Újrahasznosított anyagok
ACG Solar Chase „Chamo Camo”
Dri-FIT ADV férfi terepfutófelső
69,99 €
Vágj neki az ösvényeknek a fejlett izzadságelvezető technológiával. A hálós hónaljpanelek extra szellőzést biztosítanak ott, ahol a legnagyobb szükséged van rá.
- Megjelenített szín: Sequoia/Light Army/Summit White
- Stílus: IM5142-355
ACG Solar Chase „Chamo Camo”
69,99 €
Vágj neki az ösvényeknek a fejlett izzadságelvezető technológiával. A hálós hónaljpanelek extra szellőzést biztosítanak ott, ahol a legnagyobb szükséged van rá.
Előnyök
- A Nike Dri-FIT ADV technológiával készült anyagban a nedvességelvezető tulajdonságot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel ötvöztük, hogy szárazon tartson, és gondoskodjon a kényelmedről.
- A puha pamut és poliészter keverékéből készült anyag könnyű, és enyhén bolyhosított érzetet nyújt.
Termékadatok
- 85% poliészter/15% pamut
- Fényvisszaverő részletek
- Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
- Akasztófül
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Sequoia/Light Army/Summit White
- Stílus: IM5142-355
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 185 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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ACG Solar Chase „Chamo Camo”
69,99 €