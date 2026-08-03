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ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT hosszú ujjú férfifelső terepfutáshoz - Fehér/Anthracite

Újrahasznosított anyagok

ACG Radical AirFlow NXT

Dri-FIT hosszú ujjú férfifelső terepfutáshoz

149,99 €
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

A Radical AirFlow egy rendkívül ambiciózus anyag, amelynek célja a légáramlás fokozása. Ezt a Radical AirFlow innovációját maximálisan kihasználó, hosszú ujjú versenyfelsőt úgy alakítottuk ki, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramolhasson közvetlenül a bőrödre, miközben fokozod a tempót. A Radical AirFlow anyagot kiemelkedő ACG-terepfutók viselték és tesztelték, és kiváló eredményeket ért el. Most rajtad a sor, hogy te is átéld a hűsítő érzést.


  • Megjelenített szín: Fehér/Anthracite
  • Stílus: IQ5848-100

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

FORRADALMI INNOVÁCIÓ MOZGÁSBAN LÉVŐ SPORTOLÓKNAK.

A Radical AirFlow egy rendkívül ambiciózus anyag, amelynek célja a légáramlás fokozása. Ezt a Radical AirFlow innovációját maximálisan kihasználó, hosszú ujjú versenyfelsőt úgy alakítottuk ki, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramolhasson közvetlenül a bőrödre, miközben fokozod a tempót. A Radical AirFlow anyagot kiemelkedő ACG-terepfutók viselték és tesztelték, és kiváló eredményeket ért el. Most rajtad a sor, hogy te is átéld a hűsítő érzést.

Radikális innováció

A Radical AirFlow rendkívül jól szellőző, nyitott lyukú szerkezete elősegíti, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramoljon közvetlenül a bőrödre, és mozgás közben gyorsan elpárologtassa az izzadságot. A speciálisan kialakított légcsatornák felgyorsítják a légáramlást, hogy a tested természetes hűtőmechanizmusai a lehető legjobban működjenek.

Radikális szerkezet

A ruhadarab rendkívül sokoldalú, és a kiváló mobilitás és hűtés érdekében készült. Puha, lyukacsos kötött anyagát speciális légcsatornákkal láttuk el a felmelegedésre és kidörzsölődésre leginkább hajlamos területeken, hogy az előtted álló kilométerek során hűsítsen és kényelmes legyen.

Radikális tesztelés

A Nike Running történetének egyik legnagyobb tereptesztprogramjában az All Conditions Racing Department (ACRD) elit sportolói a 2025-ös szezonban tesztelték a prototípust. A Nike tervezői a versenyeken és a laboratóriumi teszteken gyűjtött visszajelzések alapján finomították a ruhadarabot. Caleb Olson, az elit terepfutó és az ACRD sportolója, egy prototípust viselve szerezte meg az első helyet a kimerítő 160 kilométeres hosszútávfutáson 2025-ben, ráadásul a futam történetének második legjobb idejét érte el.

További előnyök

  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A rendkívül jól szellőző, nagy lyukú kötött anyag puha és sima érzést kelt a testeden.
  • A lehajtható, rugalmas szegély a helyén tartja a felsőt mozgás közben.

Termékadatok

  • ACG márkajelzés a mellkasrészen
  • All Condition Racing Department (ACRD) márkajelzés hátul
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fehér/Anthracite
  • Stílus: IQ5848-100

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (8)

4.5 csillag

  • Atmungsaktiv & bequem, Sonnenschutz nicht vergessen

    MichaelL144938738

    Gleich vorweg: man muss das Shirt nicht vor einem Lauf nass machen. Das Material trocknet sogar relativ schnell, bei einem Longrun um die 25km hätte ich sicher 2-3x nachwässern müssen, da gönne ich mir lieber selber das Wasser. Klar wenn es nass ist, ist der Effekt stärker, aber man steigert den Effekt eigentlich besser, wenn man zB auf Laufwesten/rucksäcke verzichten kann. Klar gerade bei längeren Läufen ist das nicht immer möglich, Gürtel hin oder her, aber auch mit einer angelegten Laufweste spürt man den Effekt gerade an den Armen. Was man aber nicht übersehen sollte: Das Shirt ist wirklich großzügig, also lieber eine Größe runter als rauf (oder die übliche Größe), immer Sonnenschutz auftragen und wenn ihr diesen aufgetragen habt: es kann sein, dass zusammen mit dem Schweiß und der Sonnenmilch das Shirt etwas scheuern kann, erst recht wenn ein Laufrucksack/weste das Shirt noch fester drückt. Im Zweifelsfall also einen Schutz für empfindliche/scheueranfälligen Körperstellen einplanen.

  • Radical for sure!

    Lee217832777

    High quality stitching and materials.. similar to grandma’s table side doilies, It performs well you can literally feel air flowing! Unfortunately, I ordered the wrong size so I didn’t get to test it out ☹️

  • Ridiculous

    Michael237713564

    Weird, ugly concept that doesn’t do me any good; I’m better off with a cutoff T or shirtless. The price is crazy work/terrible value since it doesn’t improve anything for me…only makes me self-conscious & an easy target for jokes.

ACG Radical AirFlow NXT Dri-FIT hosszú ujjú férfifelső terepfutáshoz

ACG Radical AirFlow NXT

149,99 €

Hordozható hűs mikroklíma forró kalandokhoz.

Erre terveztük

Terepfutó versenyek

Ezt tartottuk szem előtt a tervezéskor

Hűvös viselet

Szellőzés

A fokozott légáramlás érdekében

Teljesítményfokozó jellemzők

  • Üdítően hűsítő

    A póló speciális légcsatornái fokozzák a légáramlást, így olyan érzést nyújt, mintha minden lépésnél friss szellő söpörne végig a bőrödön.

  • Sportolók által tesztelt

    A Nike Sports Research Lab klímakamráiból a dobogós helyezésekig. 50 élsportoló, 1000 órányi kőkemény szenvedés. Minden „mi lenne, ha” forgatókönyvre felkészítve.

  • Versenyre készült

    Szellőzés a könyökhajlatnál és a hónalj alatt. Rövid derék, hogy könnyen hozzáférj az övedhez. Optimalizált ujjhossz, hogy jól lásd az órádat.

Ami a dizájn mögött rejlik

Caleb Olson

„Számos különféle – forró, hideg, esős, száraz – körülmény közepette teszteltük a Radical AirFlowt, és addig finomítottuk, amíg tökéletes nem lett versenyzéshez.”

Caleb Olson

ACG sportoló, a 2025-ös Western States 100 bajnoka

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