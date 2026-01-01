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ACG Radical AirFlow Dri-FIT férfi terepfutótrikó - Fehér/Anthracite

Újrahasznosított anyagok

ACG Radical AirFlow

Dri-FIT férfi terepfutótrikó

109,99 €
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

A Radical AirFlow egy rendkívül ambiciózus anyag, amelynek célja a légáramlás fokozása. Ezt a Radical AirFlow innovációját maximálisan kihasználó, versenyre kész trikót úgy alakítottuk ki, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramolhasson közvetlenül a bőrödre, ahogy fokozod a tempót. A Radical AirFlow anyagot kiemelkedő ACG-terepfutók viselték és tesztelték, és kiváló eredményeket ért el. Most rajtad a sor, hogy te is átéld a hűsítő érzést.


  • Megjelenített szín: Fehér/Anthracite
  • Stílus: IW0767-100

ACG Radical AirFlow

109,99 €

FORRADALMI INNOVÁCIÓ MOZGÁSBAN LÉVŐ SPORTOLÓKNAK.

A Radical AirFlow egy rendkívül ambiciózus anyag, amelynek célja a légáramlás fokozása. Ezt a Radical AirFlow innovációját maximálisan kihasználó, versenyre kész trikót úgy alakítottuk ki, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramolhasson közvetlenül a bőrödre, ahogy fokozod a tempót. A Radical AirFlow anyagot kiemelkedő ACG-terepfutók viselték és tesztelték, és kiváló eredményeket ért el. Most rajtad a sor, hogy te is átéld a hűsítő érzést.

Radikális innováció

A Radical AirFlow rendkívül jól szellőző, nyitott lyukú szerkezete elősegíti, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramoljon közvetlenül a bőrödre, és mozgás közben gyorsan elpárologtassa az izzadságot.

Radikális szerkezet

A ruhadarab puha, lyukacsos kötött anyaga kellemes a bőrnek. A rugalmas, felhajtható szegély megbízható kényelmet és tartósságot biztosít.

Radikális kényelem

A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet nyújt.

További előnyök

  • A rendkívül jól szellőző, nagy lyukú kötött anyag puha és sima érzést kelt a testeden.
  • A törzsnél laza szabású, így kevésbé korlátoz.

Termékadatok

  • ACG márkajelzés a mellkasrészen
  • Szőtt méretcímke a bal szegélynél
  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fehér/Anthracite
  • Stílus: IW0767-100

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    ACG Radical AirFlow Dri-FIT férfi terepfutótrikó

    ACG Radical AirFlow

    109,99 €

    Hordozható hűs mikroklíma forró kalandokhoz.

    Erre terveztük

    Terepfutó versenyek

    Ezt tartottuk szem előtt a tervezéskor

    Hűvös viselet

    Szellőzés

    A fokozott légáramlás érdekében

    Teljesítményfokozó jellemzők

    • Üdítően hűsítő

      A póló speciális légcsatornái fokozzák a légáramlást, így olyan érzést nyújt, mintha minden lépésnél friss szellő söpörne végig a bőrödön.

    • Versenyre készült

      Rövid derék, hogy könnyen hozzáférj az övedhez. A rugalmas, felhajtható szegély megbízható kényelmet és tartósságot biztosít.

    • Sportolók által tesztelt

      A Nike Sports Research Lab klímakamráiból a dobogós helyezésekig. 50 élsportoló, 1000 órányi kőkemény szenvedés. Minden „mi lenne, ha” forgatókönyvre felkészítve.

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