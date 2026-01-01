Újrahasznosított anyagok
ACG Radical AirFlow
Dri-FIT férfi terepfutótrikó
A Radical AirFlow egy rendkívül ambiciózus anyag, amelynek célja a légáramlás fokozása. Ezt a Radical AirFlow innovációját maximálisan kihasználó, versenyre kész trikót úgy alakítottuk ki, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramolhasson közvetlenül a bőrödre, ahogy fokozod a tempót. A Radical AirFlow anyagot kiemelkedő ACG-terepfutók viselték és tesztelték, és kiváló eredményeket ért el. Most rajtad a sor, hogy te is átéld a hűsítő érzést.
- Megjelenített szín: Fehér/Anthracite
- Stílus: IW0767-100
ACG Radical AirFlow
FORRADALMI INNOVÁCIÓ MOZGÁSBAN LÉVŐ SPORTOLÓKNAK.
A Radical AirFlow egy rendkívül ambiciózus anyag, amelynek célja a légáramlás fokozása. Ezt a Radical AirFlow innovációját maximálisan kihasználó, versenyre kész trikót úgy alakítottuk ki, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramolhasson közvetlenül a bőrödre, ahogy fokozod a tempót. A Radical AirFlow anyagot kiemelkedő ACG-terepfutók viselték és tesztelték, és kiváló eredményeket ért el. Most rajtad a sor, hogy te is átéld a hűsítő érzést.
Radikális innováció
A Radical AirFlow rendkívül jól szellőző, nyitott lyukú szerkezete elősegíti, hogy nagyobb mennyiségű levegő áramoljon közvetlenül a bőrödre, és mozgás közben gyorsan elpárologtassa az izzadságot.
Radikális szerkezet
A ruhadarab puha, lyukacsos kötött anyaga kellemes a bőrnek. A rugalmas, felhajtható szegély megbízható kényelmet és tartósságot biztosít.
Radikális kényelem
A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet nyújt.
További előnyök
- A rendkívül jól szellőző, nagy lyukú kötött anyag puha és sima érzést kelt a testeden.
- A törzsnél laza szabású, így kevésbé korlátoz.
Termékadatok
- ACG márkajelzés a mellkasrészen
- Szőtt méretcímke a bal szegélynél
- 100% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fehér/Anthracite
- Stílus: IW0767-100
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 178 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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ACG Radical AirFlow
Hordozható hűs mikroklíma forró kalandokhoz.
Erre terveztük
Terepfutó versenyek
Ezt tartottuk szem előtt a tervezéskor
Hűvös viselet
Szellőzés