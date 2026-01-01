Újrahasznosított anyagok
Nike ACG „Lunar Lake”
Therma-FIT ADV férfikabát
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított szálakból készült
A teljesen felszerelt, a hideg időre tervezett kalandokhoz készült ACG pufikabát PrimaLoft® szigetelése melegen tart. Amikor az idő melegebbre fordul, a kabátot a saját összehúzható tasakjába csomagolhatod a könnyű szállítás érdekében.
- Megjelenített szín: Anthracite/Fekete
- Stílus: HV1144-060
Nike ACG „Lunar Lake”
A teljesen felszerelt, a hideg időre tervezett kalandokhoz készült ACG pufikabát PrimaLoft® szigetelése melegen tart. Amikor az idő melegebbre fordul, a kabátot a saját összehúzható tasakjába csomagolhatod a könnyű szállítás érdekében.
Küzdj meg a hideggel
A Nike Therma-FIT ADV technológia a hőszabályozó anyagot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel ötvözi, így hideg időben is melegen tart. A PrimaLoft® szigetelést könnyű, megbízható melege miatt használtuk. Apró szálakból áll, melyek szigetelő légzsebeket hoznak létre, így melegen tartanak, a nedvességet pedig elvezetik.
Szabadtéri használatra
Ez a laza fazonú kabát bő szabású a törzsnél, és tökéletes ahhoz, hogy rétegesen öltözködhess. A kombinált kapucni/sportvédőmaszk fokozottan védi a fejed és az arcod. A derékrésznél található behúzós rendszerrel beállíthatod az illeszkedést.
Összecsomagolható és puha
Ez a pufikabát egy belső hálós tasakba csomagolható, és kempingezés közben párnaként is használható.
Termékadatok
- Hímzett, sötétben világító ACG logó
- Sötétben világító UFO gyöngydísz
- ACG tribiner
- Cipzáras oldalsó zsebek
- Két irányba húzható cipzár
- Fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés/töltet: 100% poliészter.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Anthracite/Fekete
- Stílus: HV1144-060
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 180 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
- A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.
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Nike ACG „Lunar Lake”