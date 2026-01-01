Nike ACG „Lunar Lake” Therma-FIT ADV férfikabát

Nike ACG „Lunar Lake”

349,99 €

A teljesen felszerelt, a hideg időre tervezett kalandokhoz készült ACG pufikabát PrimaLoft® szigetelése melegen tart. Amikor az idő melegebbre fordul, a kabátot a saját összehúzható tasakjába csomagolhatod a könnyű szállítás érdekében.

Küzdj meg a hideggel

A Nike Therma-FIT ADV technológia a hőszabályozó anyagot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel ötvözi, így hideg időben is melegen tart. A PrimaLoft® szigetelést könnyű, megbízható melege miatt használtuk. Apró szálakból áll, melyek szigetelő légzsebeket hoznak létre, így melegen tartanak, a nedvességet pedig elvezetik.

Szabadtéri használatra

Ez a laza fazonú kabát bő szabású a törzsnél, és tökéletes ahhoz, hogy rétegesen öltözködhess. A kombinált kapucni/sportvédőmaszk fokozottan védi a fejed és az arcod. A derékrésznél található behúzós rendszerrel beállíthatod az illeszkedést.

Összecsomagolható és puha

Ez a pufikabát egy belső hálós tasakba csomagolható, és kempingezés közben párnaként is használható.