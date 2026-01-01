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Nike ACG „Lunar Lake” Therma-FIT ADV férfikabát - Anthracite/Fekete

Újrahasznosított anyagok

Nike ACG „Lunar Lake”

Therma-FIT ADV férfikabát

349,99 €
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A promóciók és kedvezmények erre a termékre nem vonatkoznak.

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított szálakból készült

A teljesen felszerelt, a hideg időre tervezett kalandokhoz készült ACG pufikabát PrimaLoft® szigetelése melegen tart. Amikor az idő melegebbre fordul, a kabátot a saját összehúzható tasakjába csomagolhatod a könnyű szállítás érdekében.


  • Megjelenített szín: Anthracite/Fekete
  • Stílus: HV1144-060

Nike ACG „Lunar Lake”

349,99 €

A teljesen felszerelt, a hideg időre tervezett kalandokhoz készült ACG pufikabát PrimaLoft® szigetelése melegen tart. Amikor az idő melegebbre fordul, a kabátot a saját összehúzható tasakjába csomagolhatod a könnyű szállítás érdekében.

Küzdj meg a hideggel

A Nike Therma-FIT ADV technológia a hőszabályozó anyagot továbbfejlesztett szerkezettel és jellemzőkkel ötvözi, így hideg időben is melegen tart. A PrimaLoft® szigetelést könnyű, megbízható melege miatt használtuk. Apró szálakból áll, melyek szigetelő légzsebeket hoznak létre, így melegen tartanak, a nedvességet pedig elvezetik.

Szabadtéri használatra

Ez a laza fazonú kabát bő szabású a törzsnél, és tökéletes ahhoz, hogy rétegesen öltözködhess. A kombinált kapucni/sportvédőmaszk fokozottan védi a fejed és az arcod. A derékrésznél található behúzós rendszerrel beállíthatod az illeszkedést.

Összecsomagolható és puha

Ez a pufikabát egy belső hálós tasakba csomagolható, és kempingezés közben párnaként is használható.

Termékadatok

  • Hímzett, sötétben világító ACG logó
  • Sötétben világító UFO gyöngydísz
  • ACG tribiner
  • Cipzáras oldalsó zsebek
  • Két irányba húzható cipzár
  • Fő alkotórész: 100% nejlon. Bélés/töltet: 100% poliészter.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Anthracite/Fekete
  • Stílus: HV1144-060

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

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    Nike ACG „Lunar Lake” Therma-FIT ADV férfikabát

    Nike ACG „Lunar Lake”

    349,99 €

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