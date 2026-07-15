ACG Lava Loft Therma-FIT férfikabát

Tudományos tervezéssel, terepen tesztelve. A kabát ideális technikai felszerelés a hosszú, fagyos kilométerekre – meleget adó pehelytöltetű paneljein AeroLoft perforáció gondoskodik a megfelelő szellőzésről. Rugalmas panelekkel biztosítja a mozgás könnyed szabadságát, állítható elemeivel pedig szabályozhatod a megfelelő illeszkedést. Nem kell a meleg? Saját zsebébe csomagolva kis helyen tárolhatod.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete/Summit White

Stílus: IO9132-010