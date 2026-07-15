ACG Lava Loft Therma-FIT férfikabát

Great Jacket
BillO629782324
Great fitting lofted jacket that is superlight. I haven't tried it out because of the intense heat right now, but it is built and cut for cool- cold weather with good ventilation.
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék legalább 50%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Tudományos tervezéssel, terepen tesztelve. A kabát ideális technikai felszerelés a hosszú, fagyos kilométerekre – meleget adó pehelytöltetű paneljein AeroLoft perforáció gondoskodik a megfelelő szellőzésről. Rugalmas panelekkel biztosítja a mozgás könnyed szabadságát, állítható elemeivel pedig szabályozhatod a megfelelő illeszkedést. Nem kell a meleg? Saját zsebébe csomagolva kis helyen tárolhatod.
ACG Lava Loft
Tudományos tervezéssel, terepen tesztelve. A kabát ideális technikai felszerelés a hosszú, fagyos kilométerekre – meleget adó pehelytöltetű paneljein AeroLoft perforáció gondoskodik a megfelelő szellőzésről. Rugalmas panelekkel biztosítja a mozgás könnyed szabadságát, állítható elemeivel pedig szabályozhatod a megfelelő illeszkedést. Nem kell a meleg? Saját zsebébe csomagolva kis helyen tárolhatod.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.7 csillag
Great Jacket
BillO629782324
Great fitting lofted jacket that is superlight. I haven't tried it out because of the intense heat right now, but it is built and cut for cool- cold weather with good ventilation.
Light, cool-looking jacket.
Alpharoach
Just bought this jacket, glad I sized one up. Usually order medium with ACG, but this one fits rather snug. I'll only wear a shirt underneath, but if you plan on putting on a sweater with this jacket, go 2 sizes up.
Cold Runner
JehielB938614297
Fits true to size!!!! Great feel to it. Went running out in 32 degree weather and was just fine. Fits slim but the jacket is mostly for a runner’s build so it’s fitted as well (but stretches out in needed areas). There are tiny holes for breathability. I sweat a lot so that helped out for me.
ACG Lava Loft
Amire terveztük
Hideg elleni védelem
Víz elleni védelem
Szél elleni védelem
Súly
Technológia
Therma-FIT
Töltet
Pehelybélés
Fenntarthatóság
Ez a termék legalább 50%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.
Baptiste Coatantiec
ACG-sportoló, 11. helyezett a 2025-ös 100 mérföldes UTMB-n