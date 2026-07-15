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ACG Lava Loft Therma-FIT férfikabát - Fekete/Fekete/Fekete/Summit White

Újrahasznosított anyagok

ACG Lava Loft

Therma-FIT férfikabát

274,99 €
Fekete/Fekete/Fekete/Summit White
Safety Orange/Cream II/Cream II/Summit White
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék legalább 50%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Tudományos tervezéssel, terepen tesztelve. A kabát ideális technikai felszerelés a hosszú, fagyos kilométerekre – meleget adó pehelytöltetű paneljein AeroLoft perforáció gondoskodik a megfelelő szellőzésről. Rugalmas panelekkel biztosítja a mozgás könnyed szabadságát, állítható elemeivel pedig szabályozhatod a megfelelő illeszkedést. Nem kell a meleg? Saját zsebébe csomagolva kis helyen tárolhatod.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete/Summit White
  • Stílus: IO9132-010

ACG Lava Loft

274,99 €

Tudományos tervezéssel, terepen tesztelve. A kabát ideális technikai felszerelés a hosszú, fagyos kilométerekre – meleget adó pehelytöltetű paneljein AeroLoft perforáció gondoskodik a megfelelő szellőzésről. Rugalmas panelekkel biztosítja a mozgás könnyed szabadságát, állítható elemeivel pedig szabályozhatod a megfelelő illeszkedést. Nem kell a meleg? Saját zsebébe csomagolva kis helyen tárolhatod.

Termékadatok

  • Törzs és panelbélés: 100% poliészter. Panelek: 80% poliészter/20% spandex. Panelek töltete: fehér/szürke kacsatoll (legalább 90% pehely)/(APA változat: 90% kacsatoll/10% toll).
  • Az anyagok százalékos aránya eltérő lehet. A tényleges mennyiségek a címkén láthatók.
  • Normál fazon
  • Belső Lava Loft címke
  • Rugalmas peremszegély
  • Rugalmas, rögzíthető húzózsinór a szegélyeken
  • Fényvisszaverő Nike ACG és Nike Swoosh logó
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Fekete/Summit White
  • Stílus: IO9132-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (3)

4.7 csillag

  • Great Jacket

    BillO629782324

    Great fitting lofted jacket that is superlight. I haven't tried it out because of the intense heat right now, but it is built and cut for cool- cold weather with good ventilation.

  • Light, cool-looking jacket.

    Alpharoach

    Just bought this jacket, glad I sized one up. Usually order medium with ACG, but this one fits rather snug. I'll only wear a shirt underneath, but if you plan on putting on a sweater with this jacket, go 2 sizes up.

  • Cold Runner

    JehielB938614297

    Fits true to size!!!! Great feel to it. Went running out in 32 degree weather and was just fine. Fits slim but the jacket is mostly for a runner’s build so it’s fitted as well (but stretches out in needed areas). There are tiny holes for breathability. I sweat a lot so that helped out for me.

ACG Lava Loft Therma-FIT férfikabát

ACG Lava Loft

274,99 €

Ha hideg terepre készülsz, ez a könnyű kabát a pehelytöltet melegével véd.

Amire terveztük

Terepfutás

Hideg elleni védelem

Hideg időre

Víz elleni védelem

Vízálló

Szél elleni védelem

Szellőző

Súly

Kb. 280 g (férfi, M-es)

Technológiai részletek

Technológia

Therma-FIT

Töltet

Pehelybélés

Fenntarthatóság

Ez a termék legalább 50%-ban újrahasznosított poliészter szálakból készült.

Teljesítményfokozó jellemzők

  • Kalandra felszerelkezve

    A gumis behúzó és a kétkocsis cipzár segítségével mindig úgy viselheted, ahogy neked a legjobb.

  • Szellőzés a stratégiai pontokon

    Az AeroLoft technológia a melegítőpanelek közti perforációval vezeti el a nedvességet a bemelegedésre hajlamos területekről.

  • Összecsomagolható meleg

    Nincs szükséged a melegre? A mindössze 280 grammos kabát a saját belső zsebébe csomagolható, így könnyen elrakhatod.

  • Prémium szigetelés

    A 750-es pehelytöltetet úgy tervezték, hogy megragadja a meleget a szálai között – azaz bezárja a meleget és kizárja a hideget.

hero
Baptiste Coatantiec

„Jó, ha nálad van a mellényed, amikor a hegyekbe mész, ahol a hőmérséklet gyakran ingadozik.”

Baptiste Coatantiec

ACG-sportoló, 11. helyezett a 2025-ös 100 mérföldes UTMB-n

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