ACG Five Towers UV-védelmet adó férfikabát

Ezt a kabátot a Dolomitok napsütötte lankáira terveztük. Ezért kapott UV-védelmet és izzadtságelvezető technológiát, hogy végig kényelemben érezd magad. Mivel az alpesi körülmények gyorsan változhatnak, a kabát saját zsebébe csomagolható a könnyű tárolás érdekében.

Megjelenített szín: Black Spruce/Black Spruce/Life Lime/Summit White

Stílus: II3650-317