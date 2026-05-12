ACG Five Towers UV-védelmet adó férfikabát

Look and style
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I like it light and still provides a lil warmth and sun protection I've also gotten compliments On the look and style
Újrahasznosított anyagok
Ezt a kabátot a Dolomitok napsütötte lankáira terveztük. Ezért kapott UV-védelmet és izzadtságelvezető technológiát, hogy végig kényelemben érezd magad. Mivel az alpesi körülmények gyorsan változhatnak, a kabát saját zsebébe csomagolható a könnyű tárolás érdekében.
ACG Five Towers
Ezt a kabátot a Dolomitok napsütötte lankáira terveztük. Ezért kapott UV-védelmet és izzadtságelvezető technológiát, hogy végig kényelemben érezd magad. Mivel az alpesi körülmények gyorsan változhatnak, a kabát saját zsebébe csomagolható a könnyű tárolás érdekében.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
Look and style
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I like it light and still provides a lil warmth and sun protection I've also gotten compliments On the look and style
ACG Five Towers
Erre terveztük
Védelem
Súly
Technológia
Dri-FIT, UV-védelem
Fenntarthatóság
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított nejlonszálakból készült