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ACG Five Towers UV-védelmet adó férfikabát - Black Spruce/Black Spruce/Life Lime/Summit White

Újrahasznosított anyagok

ACG Five Towers

UV-védelmet adó férfikabát

154,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ezt a kabátot a Dolomitok napsütötte lankáira terveztük. Ezért kapott UV-védelmet és izzadtságelvezető technológiát, hogy végig kényelemben érezd magad. Mivel az alpesi körülmények gyorsan változhatnak, a kabát saját zsebébe csomagolható a könnyű tárolás érdekében.


  • Megjelenített szín: Black Spruce/Black Spruce/Life Lime/Summit White
  • Stílus: II3650-317

ACG Five Towers

154,99 €

Ezt a kabátot a Dolomitok napsütötte lankáira terveztük. Ezért kapott UV-védelmet és izzadtságelvezető technológiát, hogy végig kényelemben érezd magad. Mivel az alpesi körülmények gyorsan változhatnak, a kabát saját zsebébe csomagolható a könnyű tárolás érdekében.

Termékadatok

  • 93% nejlon/7% spandex
  • Ez a termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.
  • Rugalmas zsinór és rögzítő a szegélyen
  • Akasztófül
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Black Spruce/Black Spruce/Life Lime/Summit White
  • Stílus: II3650-317

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
    • Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.

Értékelések (1)

5 csillag

  • Look and style

    Vladimircb93c4dd9c7d4e87b7d0c3d6ca4d77e6

    I like it light and still provides a lil warmth and sun protection I've also gotten compliments On the look and style

ACG Five Towers UV-védelmet adó férfikabát

ACG Five Towers

154,99 €

Süt a nap? Ne aggódj – ez a dzseki véd az UV-sugarak ellen, és elvezeti az izzadságot.

Erre terveztük

Túrázás

Védelem

UV-védelem

Súly

Könnyű

Technológiai részletek

Technológia

Dri-FIT, UV-védelem

Fenntarthatóság

Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított nejlonszálakból készült

Teljesítményfokozó jellemzők

  • Napsütéses napra kész

    Fedezd fel gondtalanul a napsütötte tájakat. UV-védelemmel láttuk el, hogy emiatt se kelljen aggódnod.

  • Összecsomagolható kialakítás

    Eggyel kevesebb rétegre van szükséged? Ez a könnyű kabát a könnyű tárolás érdekében a saját cipzáras mellzsebébe hajtogatható.

  • Külső réteg

    Ezt a kabátot bő szabással terveztük, így technikai aláöltözet felett is viselheted.

  • Izzadságelvezető technológia

    A Nike Dri-FIT technológia elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárologtatást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.

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