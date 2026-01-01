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ACG Five Towers hátizsákkabát - Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White

Újrahasznosított anyagok

ACG Five Towers

Hátizsákkabát

289,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató
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Hátizsák, kabát, mindkettő vagy egyik sem – ez a sokoldalú külső réteg új szintre emeli az alkalmazkodóképességet. Ezt a stílust a Dolomitok napsütötte tájai ihlették. Ezért kapott UV-védelmet és izzadtságelvezető technológiát, hogy végig kényelemben érezd magad. Ha nincs szükséged a plusz rétegre, a kabát saját zsebébe csomagolható a könnyű tárolás érdekében.


  • Megjelenített szín: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
  • Stílus: IF1268-020

ACG Five Towers

289,99 €

Hátizsákból kabát, kabátból hátizsák – vagy épp mindkettő egyszerre. Vágod? Zseniális.

Hátizsák, kabát, mindkettő vagy egyik sem – ez a sokoldalú külső réteg új szintre emeli az alkalmazkodóképességet. Ezt a stílust a Dolomitok napsütötte tájai ihlették. Ezért kapott UV-védelmet és izzadtságelvezető technológiát, hogy végig kényelemben érezd magad. Ha nincs szükséged a plusz rétegre, a kabát saját zsebébe csomagolható a könnyű tárolás érdekében.

Termékadatok

  • Fényvisszaverő részletek
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
  • Hátizsák: hátoldal/panelek bélése: 93% nejlon/7% spandex. Elülső panelek/Oldalpanelek/Elülső zsebbetét tenyér felőli oldala/Oldalpanel bélése: 100% nejlon. Háló: 100% poliészter.
  • Dzseki: 93% nejlon/7% spandex.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
  • Stílus: IF1268-020

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
    • Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.

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    ACG Five Towers hátizsákkabát

    ACG Five Towers

    289,99 €

    Lecipzározható hátizsákból dzseki – elcsomagolható dzsekiből hátizsák. Vágod? Akkor jó.

    Erre terveztük

    Mindennapos kalandok

    Védelem

    UV-védelem

    Súly

    Könnyű

    Technológiai részletek

    Technológia

    Dri-FIT

    Fenntarthatóság

    Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított nejlonszálakból készült

    Teljesítményfokozó jellemzők

    • Kalandra kész technológia

      Ebben az UV-álló és izzadságelvezető dzsekiben bátran kalandozhatsz a szabadban. Hátizsák része vízlepergető, így véd mindent, amit belepakolsz.

    • Átalakítható stílus

      Dzsekiként viselve egyszerűen le- és felcipzározhatod a hátizsákot. Hátizsákként viselve pedig a könnyű tárolást biztosító karabinerre csatolhatod az elcsomagolható kabátot.

    • Összecsomagolható kialakítás

      Levennél egy réteget? A dzseki simán belefér a saját cipzáras mellzsebébe.

    • Szabadtéri használatra

      A derékrész zsinóros rendszere és a kétirányú elülső cipzár segítségével testre szabhatod az illeszkedést.

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