ACG Five Towers hátizsákkabát

Hátizsák, kabát, mindkettő vagy egyik sem – ez a sokoldalú külső réteg új szintre emeli az alkalmazkodóképességet. Ezt a stílust a Dolomitok napsütötte tájai ihlették. Ezért kapott UV-védelmet és izzadtságelvezető technológiát, hogy végig kényelemben érezd magad. Ha nincs szükséged a plusz rétegre, a kabát saját zsebébe csomagolható a könnyű tárolás érdekében.

Megjelenített szín: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White

Stílus: IF1268-020