Újrahasznosított anyagok
ACG Five Towers
Hátizsákkabát
Hátizsák, kabát, mindkettő vagy egyik sem – ez a sokoldalú külső réteg új szintre emeli az alkalmazkodóképességet. Ezt a stílust a Dolomitok napsütötte tájai ihlették. Ezért kapott UV-védelmet és izzadtságelvezető technológiát, hogy végig kényelemben érezd magad. Ha nincs szükséged a plusz rétegre, a kabát saját zsebébe csomagolható a könnyű tárolás érdekében.
- Megjelenített szín: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
- Stílus: IF1268-020
ACG Five Towers
Hátizsákból kabát, kabátból hátizsák – vagy épp mindkettő egyszerre. Vágod? Zseniális.
Hátizsák, kabát, mindkettő vagy egyik sem – ez a sokoldalú külső réteg új szintre emeli az alkalmazkodóképességet. Ezt a stílust a Dolomitok napsütötte tájai ihlették. Ezért kapott UV-védelmet és izzadtságelvezető technológiát, hogy végig kényelemben érezd magad. Ha nincs szükséged a plusz rétegre, a kabát saját zsebébe csomagolható a könnyű tárolás érdekében.
Termékadatok
- Fényvisszaverő részletek
- Nem használható személyi védőfelszerelésként (PPE)
- Hátizsák: hátoldal/panelek bélése: 93% nejlon/7% spandex. Elülső panelek/Oldalpanelek/Elülső zsebbetét tenyér felőli oldala/Oldalpanel bélése: 100% nejlon. Háló: 100% poliészter.
- Dzseki: 93% nejlon/7% spandex.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Sea Glass/Spruce Fog/Black Spruce/Summit White
- Stílus: IF1268-020
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 178 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
- Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.
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ACG Five Towers
Lecipzározható hátizsákból dzseki – elcsomagolható dzsekiből hátizsák. Vágod? Akkor jó.
Erre terveztük
Mindennapos kalandok
Védelem
UV-védelem
Súly
Könnyű
Technológiai részletek
Technológia
Dri-FIT
Fenntarthatóság
Ez a termék legalább 75%-ban újrahasznosított nejlonszálakból készült