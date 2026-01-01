Újrahasznosított anyagok
Nike ACG
Férfi terepfutókabát
Tartós, vízlepergető és UV-álló? Igen, jöhet! A szakadásgátló kabátot úgy terveztük, hogy megóvjon a naptól vagy az enyhe esőtől. Ha pedig le akarsz venni egy réteget, a kompakt tárolás érdekében a saját zsebébe csomagolható.
- Megjelenített szín: College Grey/Fekete/Mean Green/Summit White
- Stílus: IF2171-009
Nike ACG
Tartós, vízlepergető és UV-álló? Igen, jöhet! A szakadásgátló kabátot úgy terveztük, hogy megóvjon a naptól vagy az enyhe esőtől. Ha pedig le akarsz venni egy réteget, a kompakt tárolás érdekében a saját zsebébe csomagolható.
Összecsomagolható dizájn
Amikor már nincs szükséged erre az esőálló kabátra, pakold el a cipzáras mellzsebbe a kompakt tárolásért.
Állítható részletek
A kapucninál húzózsinórral állíthatod be a megfelelő fedést.
Termékadatok
- 100% nejlon
- Fényvisszaverő Nike ACG és Nike Swoosh logó
- Nem használható személyi védőfelszerelésként
- A termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmére azt ajánljuk, hogy használj jó minőségű fényvédőt.
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: College Grey/Fekete/Mean Green/Summit White
- Stílus: IF2171-009
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 188 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Hogyan készült?
- A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
- Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.
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Nike ACG