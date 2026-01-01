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Nike ACG férfi terepfutókabát - College Grey/Fekete/Mean Green/Summit White

Újrahasznosított anyagok

Nike ACG

Férfi terepfutókabát

119,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Tartós, vízlepergető és UV-álló? Igen, jöhet! A szakadásgátló kabátot úgy terveztük, hogy megóvjon a naptól vagy az enyhe esőtől. Ha pedig le akarsz venni egy réteget, a kompakt tárolás érdekében a saját zsebébe csomagolható.


  • Megjelenített szín: College Grey/Fekete/Mean Green/Summit White
  • Stílus: IF2171-009

Nike ACG

119,99 €

Tartós, vízlepergető és UV-álló? Igen, jöhet! A szakadásgátló kabátot úgy terveztük, hogy megóvjon a naptól vagy az enyhe esőtől. Ha pedig le akarsz venni egy réteget, a kompakt tárolás érdekében a saját zsebébe csomagolható.

Összecsomagolható dizájn

Amikor már nincs szükséged erre az esőálló kabátra, pakold el a cipzáras mellzsebbe a kompakt tárolásért.

Állítható részletek

A kapucninál húzózsinórral állíthatod be a megfelelő fedést.

Termékadatok

  • 100% nejlon
  • Fényvisszaverő Nike ACG és Nike Swoosh logó
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként
  • A termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmére azt ajánljuk, hogy használj jó minőségű fényvédőt.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: College Grey/Fekete/Mean Green/Summit White
  • Stílus: IF2171-009

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • A Nike termékek újrahasznosított nejlon anyaga különböző helyekről származik, beleértve az újrahasznosított szőnyeget és a használt halászhálókat. A nejlont megtisztítják, kiválogatják, és kémiai vagy mechanikai újrahasznosítási eljárások révén pelletekké alakítják, így új, újrahasznosított nejlon szálakat hoznak létre.
    • Az újrahasznosított nejlon anyagokat tartalmazó ruhadarabok akár 50%-kal csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan gyártott nejlonhoz képest.

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    Nike ACG férfi terepfutókabát

    Nike ACG

    119,99 €

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