Nike ACG férfi terepfutókabát

Nike ACG

119,99 €

Tartós, vízlepergető és UV-álló? Igen, jöhet! A szakadásgátló kabátot úgy terveztük, hogy megóvjon a naptól vagy az enyhe esőtől. Ha pedig le akarsz venni egy réteget, a kompakt tárolás érdekében a saját zsebébe csomagolható.

Összecsomagolható dizájn

Amikor már nincs szükséged erre az esőálló kabátra, pakold el a cipzáras mellzsebbe a kompakt tárolásért.

Állítható részletek

A kapucninál húzózsinórral állíthatod be a megfelelő fedést.