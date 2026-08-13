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ACG Dri-FIT férfipóló - Summit White

Újrahasznosított anyagok

ACG

Dri-FIT férfipóló

54,99 €
Summit White
Dark Smoke Grey
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Csatlakozz az All Conditions Racing Departmenthez ebben a pólóban. Tartós és izzadságelvezető, így a szabadban való viseletre készült. A vastag anyag és a laza fazon strukturált, ugyanakkor lágy esést kölcsönöz.


  • Megjelenített szín: Summit White
  • Stílus: IR6987-100

ACG

54,99 €

Csatlakozz az All Conditions Racing Departmenthez ebben a pólóban. Tartós és izzadságelvezető, így a szabadban való viseletre készült. A vastag anyag és a laza fazon strukturált, ugyanakkor lágy esést kölcsönöz.

Termékadatok

  • 63% poliészter/37% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Summit White
  • Stílus: IR6987-100

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (2)

3 csillag

  • NOT white

    Antdillon

    The white isn’t white. Looks like it’s been put in with your dark wash by accident. If you want to look like you’re walking around in a scruffy discoloured tee then this is for you.

  • Magnifique

    xavier180027773

    Top magnifique Très confortable Tissu épais d une très belle qualité Je recommande

ACG Dri-FIT férfipóló

ACG

54,99 €

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