ACG Dri-FIT férfipóló

NOT white
Antdillon
The white isn’t white. Looks like it’s been put in with your dark wash by accident. If you want to look like you’re walking around in a scruffy discoloured tee then this is for you.
Újrahasznosított anyagok
Csatlakozz az All Conditions Racing Departmenthez ebben a pólóban. Tartós és izzadságelvezető, így a szabadban való viseletre készült. A vastag anyag és a laza fazon strukturált, ugyanakkor lágy esést kölcsönöz.
ACG
Csatlakozz az All Conditions Racing Departmenthez ebben a pólóban. Tartós és izzadságelvezető, így a szabadban való viseletre készült. A vastag anyag és a laza fazon strukturált, ugyanakkor lágy esést kölcsönöz.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
3 csillag
NOT white
Antdillon
The white isn’t white. Looks like it’s been put in with your dark wash by accident. If you want to look like you’re walking around in a scruffy discoloured tee then this is for you.
Magnifique
xavier180027773
Top magnifique Très confortable Tissu épais d une très belle qualité Je recommande
ACG