Nike ACG Dri-FIT férfipóló

Trop épais
NIKOLAS
Je doute que le tee shirt soit un fit dry Le tee shirt est extrêmement lourd et épais!
Ez a tartós és izzadságelvezető póló a szabadban való viseletre készült. A vastag anyag és a laza fazon strukturált, ugyanakkor lágy esést kölcsönöz.
Nike ACG
Ez a tartós és izzadságelvezető póló a szabadban való viseletre készült. A vastag anyag és a laza fazon strukturált, ugyanakkor lágy esést kölcsönöz.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
1 csillag
Trop épais
NIKOLAS
Je doute que le tee shirt soit un fit dry Le tee shirt est extrêmement lourd et épais!
Nike ACG