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Nike ACG Dri-FIT férfipóló - Fekete

Nike ACG

Dri-FIT férfipóló

49,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a tartós és izzadságelvezető póló a szabadban való viseletre készült. A vastag anyag és a laza fazon strukturált, ugyanakkor lágy esést kölcsönöz.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IH1316-010

Nike ACG

49,99 €

Ez a tartós és izzadságelvezető póló a szabadban való viseletre készült. A vastag anyag és a laza fazon strukturált, ugyanakkor lágy esést kölcsönöz.

Termékadatok

  • 63% poliészter/37% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IH1316-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

1 csillag

  • Trop épais

    NIKOLAS

    Je doute que le tee shirt soit un fit dry Le tee shirt est extrêmement lourd et épais!

Nike ACG Dri-FIT férfipóló

Nike ACG

49,99 €

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