triangle, start, resume, beginVideo
 
1 / 6. kép
ACG Dri-FIT férfipóló - Summit White

Újrahasznosított anyagok

ACG

Dri-FIT férfipóló

54,99 €
Summit White
Fekete/Light Orewood Brown
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a tartós és izzadságelvezető póló a szabadban való viseletre készült. A vastag anyag és a laza fazon strukturált, ugyanakkor lágy esést kölcsönöz.


  • Megjelenített szín: Summit White
  • Stílus: IM6177-121

ACG

54,99 €

Ez a tartós és izzadságelvezető póló a szabadban való viseletre készült. A vastag anyag és a laza fazon strukturált, ugyanakkor lágy esést kölcsönöz.

Termékadatok

  • ACG kapocscímke
  • 63% poliészter/37% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Summit White
  • Stílus: IM6177-121

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (1)

4 csillag

  • Oversized fit!

    Peyton179836609

    Bought this shirt at a local skate shop. I am 6’2 and normally am a Size L (sometimes XL). I bought a M and it fits perfectly! Also heavyweight/premium type shirt

ACG Dri-FIT férfipóló

ACG

54,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed

Item 3 of 8