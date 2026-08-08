ACG Dri-FIT férfipóló

Oversized fit!
Peyton179836609
Bought this shirt at a local skate shop. I am 6’2 and normally am a Size L (sometimes XL). I bought a M and it fits perfectly! Also heavyweight/premium type shirt
Újrahasznosított anyagok
Ez a tartós és izzadságelvezető póló a szabadban való viseletre készült. A vastag anyag és a laza fazon strukturált, ugyanakkor lágy esést kölcsönöz.
ACG
Ez a tartós és izzadságelvezető póló a szabadban való viseletre készült. A vastag anyag és a laza fazon strukturált, ugyanakkor lágy esést kölcsönöz.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4 csillag
Oversized fit!
Peyton179836609
Bought this shirt at a local skate shop. I am 6’2 and normally am a Size L (sometimes XL). I bought a M and it fits perfectly! Also heavyweight/premium type shirt
ACG