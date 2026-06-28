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Nike ACG Dri-FIT férfipóló - Summit White

Nike ACG

Dri-FIT férfipóló

49,99 €
Summit White
Fekete
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Ennek a kifejezetten szabadtéri kalandokhoz tervezett pólónak az izzadságelvezető technológiája egész napos kényelmet garantál. A vastag anyag és a laza fazon strukturált és tartós viseletet eredményez.


  • Megjelenített szín: Summit White
  • Stílus: IR6985-121

Nike ACG

49,99 €

Ennek a kifejezetten szabadtéri kalandokhoz tervezett pólónak az izzadságelvezető technológiája egész napos kényelmet garantál. A vastag anyag és a laza fazon strukturált és tartós viseletet eredményez.

Termékadatok

  • 63% poliészter/37% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Summit White
  • Stílus: IR6985-121

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (3)

3 csillag

  • Not as pictured

    lmathewj

    The T-shirt design and fit is great but the text isn’t purple as pictured - it’s black.

  • Not as pictured!!!

    PeterL264829728

    Decent t shirt but the writing is in black not as in the picture! Bit gutted but still a nice t shirt

  • Acg shirts are the best

    Darrelli

    Love the fit of this shirt especially how it sits on the shoulders as it feels fitted without feeling tight

Nike ACG Dri-FIT férfipóló

Nike ACG

49,99 €

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