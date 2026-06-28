Nike ACG Dri-FIT férfipóló

Not as pictured
lmathewj
The T-shirt design and fit is great but the text isn’t purple as pictured - it’s black.
Ennek a kifejezetten szabadtéri kalandokhoz tervezett pólónak az izzadságelvezető technológiája egész napos kényelmet garantál. A vastag anyag és a laza fazon strukturált és tartós viseletet eredményez.
Nike ACG
Ennek a kifejezetten szabadtéri kalandokhoz tervezett pólónak az izzadságelvezető technológiája egész napos kényelmet garantál. A vastag anyag és a laza fazon strukturált és tartós viseletet eredményez.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
3 csillag
Not as pictured
lmathewj
The T-shirt design and fit is great but the text isn’t purple as pictured - it’s black.
Not as pictured!!!
PeterL264829728
Decent t shirt but the writing is in black not as in the picture! Bit gutted but still a nice t shirt
Acg shirts are the best
Darrelli
Love the fit of this shirt especially how it sits on the shoulders as it feels fitted without feeling tight
Nike ACG