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ACG Dri-FIT férfipóló - Fekete

Újrahasznosított anyagok

ACG

Dri-FIT férfipóló

54,99 €
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Ez a tartós és izzadságelvezető póló a szabadban való viseletre készült. A vastag anyag és a laza fazon strukturált, ugyanakkor lágy esést kölcsönöz.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IM6179-010

ACG

54,99 €

Ez a tartós és izzadságelvezető póló a szabadban való viseletre készült. A vastag anyag és a laza fazon strukturált, ugyanakkor lágy esést kölcsönöz.

Termékadatok

  • ACG kapocscímke
  • 63% poliészter/37% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IM6179-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    ACG Dri-FIT férfipóló

    ACG

    54,99 €

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