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Újrahasznosított anyagok
ACG
Dri-FIT férfipóló
54,99 €
Ez a tartós és izzadságelvezető póló a szabadban való viseletre készült. A vastag anyag és a laza fazon strukturált, ugyanakkor lágy esést kölcsönöz.
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IM6179-010
ACG
54,99 €
Ez a tartós és izzadságelvezető póló a szabadban való viseletre készült. A vastag anyag és a laza fazon strukturált, ugyanakkor lágy esést kölcsönöz.
Termékadatok
- ACG kapocscímke
- 63% poliészter/37% pamut
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IM6179-010
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 184 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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ACG
54,99 €