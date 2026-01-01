triangle, start, resume, beginVideo
 
1 / 6. kép
Nike ACG Dri-FIT férfipóló - Fekete

Nike ACG

Dri-FIT férfipóló

54,99 €
Fekete
Summit White
Violet Dust
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

A Föld bolygón terveztük, teszteltük és készítettük – így ez a póló tartós és kényelmes. A Dri-FIT technológiával készült póló elvezeti a bőrödről az izzadságot, hogy gyorsabban elpárologjon. Az ejtett vállak és a bő szabás laza érzést nyújtanak.


  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IH1288-010

Nike ACG

54,99 €

A Föld bolygón terveztük, teszteltük és készítettük – így ez a póló tartós és kényelmes. A Dri-FIT technológiával készült póló elvezeti a bőrödről az izzadságot, hogy gyorsabban elpárologjon. Az ejtett vállak és a bő szabás laza érzést nyújtanak.

Termékadatok

  • 63% poliészter/37% pamut
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete
  • Stílus: IH1288-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (0)

Nincsenek vélemények

Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike ACG.

    Nike ACG Dri-FIT férfipóló

    Nike ACG

    54,99 €

    Tedd teljessé a megjelenésed

    Item 3 of 11