Nike ACG
Dri-FIT férfipóló
A Föld bolygón terveztük, teszteltük és készítettük – így ez a póló tartós és kényelmes. A Dri-FIT technológiával készült póló elvezeti a bőrödről az izzadságot, hogy gyorsabban elpárologjon. Az ejtett vállak és a bő szabás laza érzést nyújtanak.
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IH1288-010
Nike ACG
A Föld bolygón terveztük, teszteltük és készítettük – így ez a póló tartós és kényelmes. A Dri-FIT technológiával készült póló elvezeti a bőrödről az izzadságot, hogy gyorsabban elpárologjon. Az ejtett vállak és a bő szabás laza érzést nyújtanak.
Termékadatok
- 63% poliészter/37% pamut
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete
- Stílus: IH1288-010
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 185 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike ACG