Nike ACG Dri-FIT férfipóló

A Föld bolygón terveztük, teszteltük és készítettük – így ez a póló tartós és kényelmes. A Dri-FIT technológiával készült póló elvezeti a bőrödről az izzadságot, hogy gyorsabban elpárologjon. Az ejtett vállak és a bő szabás laza érzést nyújtanak.

Megjelenített szín: Fekete

Stílus: IH1288-010