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ACG Aireez hosszú ujjú, gombos férfi terepfutófelső - Light Crimson/Summit White

Újrahasznosított anyagok

ACG Aireez

Hosszú ujjú, gombos férfi terepfutófelső

109,99 €
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Tűző nap, hosszú futam. Ezt a felsőt UV-védelemmel láttuk el, a felhajtható gallér pedig extra védelmet nyújt. A hátsó szellőzőnyílás segíti a légáramlást, míg a könnyű, rugalmas taftanyag izzadságelvezető technológiája hűsítő és kényelmes. Mire vársz? Az ösvényeket nem futja le helyetted senki.


  • Megjelenített szín: Light Crimson/Summit White
  • Stílus: IM5144-696

ACG Aireez

109,99 €

Tűző nap, hosszú futam. Ezt a felsőt UV-védelemmel láttuk el, a felhajtható gallér pedig extra védelmet nyújt. A hátsó szellőzőnyílás segíti a légáramlást, míg a könnyű, rugalmas taftanyag izzadságelvezető technológiája hűsítő és kényelmes. Mire vársz? Az ösvényeket nem futja le helyetted senki.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A mellzseb patentos záródása révén biztonságosan tárolhatók a gélek vagy a fülhallgatók.
  • A gallér legombolható, hogy futás közben ne mozogjon.

Termékadatok

  • Akasztófül
  • Fényvisszaverő ACG és Nike Swoosh logók
  • Nem használható személyi védőfelszerelésként
  • A termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.
  • 72% nejlon/28% spandex
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Light Crimson/Summit White
  • Stílus: IM5144-696

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    ACG Aireez hosszú ujjú, gombos férfi terepfutófelső

    ACG Aireez

    109,99 €

    Egy könnyű, UV-védelemmel ellátott futóing a menet közbeni nap elleni védelemért.

    Erre terveztük

    Terepfutás

    Védelem

    UV-védelem

    Anyag

    Szellőző

    Teljesítményfokozó jellemzők

    • Erős UV-védelemmel

      Nincs árnyék? Van UPF 40 védelem.

    • Nagyon jól szellőzik

      A szellőző Dri-FIT anyag segít a legforróbb napokat is lazán átvészelni.

    • Nagyon könnyű

      A feleslegtől megszabadítva és a túrázás közbeni zavartalan mozgásra tervezve.

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