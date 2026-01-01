Újrahasznosított anyagok
ACG Aireez
Hosszú ujjú, gombos férfi terepfutófelső
Tűző nap, hosszú futam. Ezt a felsőt UV-védelemmel láttuk el, a felhajtható gallér pedig extra védelmet nyújt. A hátsó szellőzőnyílás segíti a légáramlást, míg a könnyű, rugalmas taftanyag izzadságelvezető technológiája hűsítő és kényelmes. Mire vársz? Az ösvényeket nem futja le helyetted senki.
- Megjelenített szín: Light Crimson/Summit White
- Stílus: IM5144-696
ACG Aireez
Tűző nap, hosszú futam. Ezt a felsőt UV-védelemmel láttuk el, a felhajtható gallér pedig extra védelmet nyújt. A hátsó szellőzőnyílás segíti a légáramlást, míg a könnyű, rugalmas taftanyag izzadságelvezető technológiája hűsítő és kényelmes. Mire vársz? Az ösvényeket nem futja le helyetted senki.
Előnyök
- A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- A mellzseb patentos záródása révén biztonságosan tárolhatók a gélek vagy a fülhallgatók.
- A gallér legombolható, hogy futás közben ne mozogjon.
Termékadatok
- Akasztófül
- Fényvisszaverő ACG és Nike Swoosh logók
- Nem használható személyi védőfelszerelésként
- A termék UVA- és UVB-védelmet biztosít a ruhadarab által fedett bőrfelületeken. A kilátszó területek védelmében ajánlott jó minőségű fényvédő használata.
- 72% nejlon/28% spandex
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Light Crimson/Summit White
- Stílus: IM5144-696
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 183 cm
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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ACG Aireez
Egy könnyű, UV-védelemmel ellátott futóing a menet közbeni nap elleni védelemért.
Erre terveztük
Terepfutás
Védelem
UV-védelem
Anyag