ACG Aireez hosszú ujjú, gombos férfi terepfutófelső

Tűző nap, hosszú futam. Ezt a felsőt UV-védelemmel láttuk el, a felhajtható gallér pedig extra védelmet nyújt. A hátsó szellőzőnyílás segíti a légáramlást, míg a könnyű, rugalmas taftanyag izzadságelvezető technológiája hűsítő és kényelmes. Mire vársz? Az ösvényeket nem futja le helyetted senki.

Megjelenített szín: Light Crimson/Summit White

Stílus: IM5144-696