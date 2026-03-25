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Nike Academy+ Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső - Fekete/Fehér/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike Academy+

Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső

29,99 €
Fekete/Fehér/Fehér
Blue Void/Game Royal/Fehér
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Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Urald a pályát ebben az izzadságelvezető futballfelsőben. Úgy készült, hogy sima, könnyű és szellőző érzetet nyújtson, a hátoldalán található hálós panel pedig extra légáramlást biztosít.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Fehér
  • Stílus: IF1524-010

Nike Academy+

29,99 €

Urald a pályát ebben az izzadságelvezető futballfelsőben. Úgy készült, hogy sima, könnyű és szellőző érzetet nyújtson, a hátoldalán található hálós panel pedig extra légáramlást biztosít.

Termékadatok

  • 100% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fehér/Fehér
  • Stílus: IF1524-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (1)

5 csillag

  • T940842858

    Wszystko super. Produkt zgodny z opisem. Szybka przesyłka.

Nike Academy+ Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső

Nike Academy+

29,99 €

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