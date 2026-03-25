Nike Academy+ Dri-FIT rövid ujjú férfi futballfelső

T940842858
Wszystko super. Produkt zgodny z opisem. Szybka przesyłka.
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
Urald a pályát ebben az izzadságelvezető futballfelsőben. Úgy készült, hogy sima, könnyű és szellőző érzetet nyújtson, a hátoldalán található hálós panel pedig extra légáramlást biztosít.
Nike Academy+
Urald a pályát ebben az izzadságelvezető futballfelsőben. Úgy készült, hogy sima, könnyű és szellőző érzetet nyújtson, a hátoldalán található hálós panel pedig extra légáramlást biztosít.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
5 csillag
T940842858
Wszystko super. Produkt zgodny z opisem. Szybka przesyłka.
Nike Academy+