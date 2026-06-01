Nike Academy Dri-FIT férfi futball-edzőfelső

Ez a futballedzéshez készült, könnyű edzőfelső oldalsó hálós panelekkel készült, amelyek extra légáramlást biztosítanak, így remekül hűsítenek és szellőznek. Izzadságelvezető Dri-FIT anyaga, karcsúsított fazonja és rövid cipzáras kialakítása zavaró tényezőktől mentes érzetet teremt, miiközben egyre keményebben dolgozol a gyakorlatok és az edzőmeccsek során.

Megjelenített szín: Midnight Navy/Midnight Navy/Fehér

Stílus: HJ3783-410