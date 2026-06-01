Nike Academy Dri-FIT férfi futball-edzőfelső

Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
BrianM628383331
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
Újrahasznosított anyagok
Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.
Ez a futballedzéshez készült, könnyű edzőfelső oldalsó hálós panelekkel készült, amelyek extra légáramlást biztosítanak, így remekül hűsítenek és szellőznek. Izzadságelvezető Dri-FIT anyaga, karcsúsított fazonja és rövid cipzáras kialakítása zavaró tényezőktől mentes érzetet teremt, miiközben egyre keményebben dolgozol a gyakorlatok és az edzőmeccsek során.
Nike Academy
Ez a futballedzéshez készült, könnyű edzőfelső oldalsó hálós panelekkel készült, amelyek extra légáramlást biztosítanak, így remekül hűsítenek és szellőznek. Izzadságelvezető Dri-FIT anyaga, karcsúsított fazonja és rövid cipzáras kialakítása zavaró tényezőktől mentes érzetet teremt, miiközben egyre keményebben dolgozol a gyakorlatok és az edzőmeccsek során.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.6 csillag
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
BrianM628383331
Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.
Great fit
Nickname
[This review was collected as part of a promotion.] This fits me very well sleeves not baggy and it stays cool.
Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
#productsprovidedbynike
Long sleeves
Alicena07
The sleeves are much longer than previous versions bought a whole bunch of colorways and just doesn’t hit the same as the 23 models.
Nike Academy
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