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Nike Academy Dri-FIT férfi futball-edzőfelső - Midnight Navy/Midnight Navy/Fehér

Újrahasznosított anyagok

Nike Academy

Dri-FIT férfi futball-edzőfelső

44,99 €
Midnight Navy/Midnight Navy/Fehér
Fekete/Fekete/Fehér
Blue Void/Fekete/Fehér/Pinksicle
Cool Grey/Fekete/Volt
Diffused Blue/Psychic Blue/Fehér
Anthracite/Fekete/Illusion Green/Illusion Green
Fekete/Fehér/Bright Crimson/Bright Crimson
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Ez a termék 100%-ban újrahasznosított poliészterszálak felhasználásával készült.

Ez a futballedzéshez készült, könnyű edzőfelső oldalsó hálós panelekkel készült, amelyek extra légáramlást biztosítanak, így remekül hűsítenek és szellőznek. Izzadságelvezető Dri-FIT anyaga, karcsúsított fazonja és rövid cipzáras kialakítása zavaró tényezőktől mentes érzetet teremt, miiközben egyre keményebben dolgozol a gyakorlatok és az edzőmeccsek során.


  • Megjelenített szín: Midnight Navy/Midnight Navy/Fehér
  • Stílus: HJ3783-410

Nike Academy

44,99 €

Ez a futballedzéshez készült, könnyű edzőfelső oldalsó hálós panelekkel készült, amelyek extra légáramlást biztosítanak, így remekül hűsítenek és szellőznek. Izzadságelvezető Dri-FIT anyaga, karcsúsított fazonja és rövid cipzáras kialakítása zavaró tényezőktől mentes érzetet teremt, miiközben egyre keményebben dolgozol a gyakorlatok és az edzőmeccsek során.

A termék előnyei

  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A sima, kötött anyag könnyed és szellőző.
  • A hálós oldalpanelek extra szellőzést biztosítanak.
  • A hüvelykujjbújtatók fokozott védelmet nyújtanak, és mozgás közben a helyükön tartják a ruhaujjakat.

Termékadatok

  • Rövid cipzáras dizájn
  • Hímzett Swoosh embléma
  • Fő alkotórész: 100% poliészter. Háló: 100% poliészter.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Midnight Navy/Midnight Navy/Fehér
  • Stílus: HJ3783-410

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Hogyan készült?

    • Az újrahasznosított poliészterből készült Nike termékekhez újrahasznosított műanyag palackokat használtunk, amelyeket megtisztítottunk, összeaprítottunk és pelletekké alakítottunk át. A pelletekből új, kiváló minőségű fonalat készítünk, amely csúcsteljesítményt biztosít termékeinknek, és kevésbé terheli a környezetet.
    • A hulladékmennyiség csökkentése mellett az újrahasznosított poliészter akár 30%-kal csökkenti a szén-dioxid-kibocsátást az újonnan előállított poliészterhez képest. A Nike évente átlagosan 1 milliárd műanyag palackot tüntet el a szeméttelepekről és a vízi utakról.

Értékelések (14)

4.6 csillag

  • Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.

    BrianM628383331

    Very nice NIKE tracksuit for men. Pleased.

  • Great fit

    Nickname

    [This review was collected as part of a promotion.] This fits me very well sleeves not baggy and it stays cool.

    Ingyen kapott vagy egy nyereményjáték/ajándékozás részeként vagy kedvezményért cserébe véleményezett termék.
    #productsprovidedbynike

  • Long sleeves

    Alicena07

    The sleeves are much longer than previous versions bought a whole bunch of colorways and just doesn’t hit the same as the 23 models.

Nike Academy Dri-FIT férfi futball-edzőfelső

Nike Academy

44,99 €

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