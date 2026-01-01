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Nike 24.7 ImpossiblySoft Light Dri-FIT rövid ujjú férfipóló - Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

Dri-FIT rövid ujjú férfipóló

69,99 €
Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey
Cucumber Calm/Sail/Illusion Green
Light Orewood Brown/Sail/Light Iron Ore
Méret kiválasztásaMéretezési útmutató

Találd meg a belső békéd a Nike 24.7-tel. Ez a tudatos regenerálódáshoz és napi felkészüléshez készült, izzadságelvezető póló könnyű és lágy esésű a ImpossiblySoft Light anyagunknak köszönhetően.


  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey
  • Stílus: IQ8273-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

69,99 €

Találd meg a belső békéd a Nike 24.7-tel. Ez a tudatos regenerálódáshoz és napi felkészüléshez készült, izzadságelvezető póló könnyű és lágy esésű a ImpossiblySoft Light anyagunknak köszönhetően.

Előnyök

  • A Nike 24.7-et azért hoztuk létre, hogy edzés előtt és után is támogasson olyan teljesítményközpontú alapdarabokkal, amelyekkel minden pillanat a tiéd.
  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A szellős, kötött dzsörzéanyagból készült ImpossiblySoft Light anyagunk kifinomult puhaságot és lágy esést eredményez.

Termékadatok

  • Jellegzetes akasztó
  • 79% modál/21% poliészter
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey
  • Stílus: IQ8273-010

Méret és fazon

    • A modell mérete: M, magassága: 185 cm
    • A nagy és hosszított fazon modellje 2XL-es méretet visel, és 196 cm magas
    • Normál fazon: könnyed és hagyományos
  • Méretezési útmutató

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike 24.7 ImpossiblySoft Light Dri-FIT rövid ujjú férfipóló

    Nike 24.7 ImpossiblySoft Light

    69,99 €

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