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Nike 24.7 ImpossiblySoft Light
Dri-FIT rövid ujjú férfipóló
69,99 €
Találd meg a belső békéd a Nike 24.7-tel. Ez a tudatos regenerálódáshoz és napi felkészüléshez készült, izzadságelvezető póló könnyű és lágy esésű a ImpossiblySoft Light anyagunknak köszönhetően.
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey
- Stílus: IQ8273-010
Nike 24.7 ImpossiblySoft Light
69,99 €
Találd meg a belső békéd a Nike 24.7-tel. Ez a tudatos regenerálódáshoz és napi felkészüléshez készült, izzadságelvezető póló könnyű és lágy esésű a ImpossiblySoft Light anyagunknak köszönhetően.
Előnyök
- A Nike 24.7-et azért hoztuk létre, hogy edzés előtt és után is támogasson olyan teljesítményközpontú alapdarabokkal, amelyekkel minden pillanat a tiéd.
- A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- A szellős, kötött dzsörzéanyagból készült ImpossiblySoft Light anyagunk kifinomult puhaságot és lágy esést eredményez.
Termékadatok
- Jellegzetes akasztó
- 79% modál/21% poliészter
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey
- Stílus: IQ8273-010
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 185 cm
- A nagy és hosszított fazon modellje 2XL-es méretet visel, és 196 cm magas
- Normál fazon: könnyed és hagyományos
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
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Nike 24.7 ImpossiblySoft Light
69,99 €