Nike 24.7 ImpossiblySoft Light Dri-FIT rövid ujjú férfipóló

Találd meg a belső békéd a Nike 24.7-tel. Ez a tudatos regenerálódáshoz és napi felkészüléshez készült, izzadságelvezető póló könnyű és lágy esésű a ImpossiblySoft Light anyagunknak köszönhetően.

Megjelenített szín: Fekete/Fekete/Dark Smoke Grey

Stílus: IQ8273-010