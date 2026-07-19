Nike 24.7 ImpossiblySoft férfikardigán

High quality. Size down.
CAMERONC236531592
Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.
A rendkívül puha és sima ImpossiblySoft anyag egész napos mozgásra készült. Az elsőrangú, duplán kötött kardigán letisztult vonalvezetéssel és izzadságelvezető Dri-FIT technológiával készült, így tökéletes kényelmet biztosít menet közben.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
A rendkívül puha és sima ImpossiblySoft anyag egész napos mozgásra készült. Az elsőrangú, duplán kötött kardigán letisztult vonalvezetéssel és izzadságelvezető Dri-FIT technológiával készült, így tökéletes kényelmet biztosít menet közben.
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
4.6 csillag
High quality. Size down.
CAMERONC236531592
Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.
Khanh
Great feeling super soft but the buttons are weak point. The fabric torn around the buttons… only was wearing it like 3 times. Customer service said it was my fault… Size down if you still want to give this a try
Great look and fit!
Harry977858400
Great look, awesome feel. Got a lot of compliments wanting to know where to buy one.
Nike 24.7 ImpossiblySoft
Egy új kollekció, amelyben a kifinomult megjelenés és a luxuskategóriás érzet találkozik.
– Aurélien Tchouaméni, 24.7 labdarúgó
Ez a mindennapos kényelemre hangolt, duplán kötött anyag új szintre emeli a puhaságot.
A sportolók számára a teljesítmény életstílus. Vedd fel ruhatáradba ezt a lélegzetelállító puhaságú, teljesítményfokozó anyagból készült darabot, hogy megtapasztald a kényelem új szintjét.