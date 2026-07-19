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Nike 24.7 ImpossiblySoft férfikardigán - Fekete/Dark Smoke Grey

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Férfikardigán

114,99 €
Fekete/Dark Smoke Grey
Celestine Blue/Psychic Blue
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A rendkívül puha és sima ImpossiblySoft anyag egész napos mozgásra készült. Az elsőrangú, duplán kötött kardigán letisztult vonalvezetéssel és izzadságelvezető Dri-FIT technológiával készült, így tökéletes kényelmet biztosít menet közben.


  • Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey
  • Stílus: HQ6948-010

Nike 24.7 ImpossiblySoft

114,99 €

A rendkívül puha és sima ImpossiblySoft anyag egész napos mozgásra készült. Az elsőrangú, duplán kötött kardigán letisztult vonalvezetéssel és izzadságelvezető Dri-FIT technológiával készült, így tökéletes kényelmet biztosít menet közben.

A termék előnyei

  • A Nike Dri-FIT anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A patentos záródással könnyedén variálhatod a stílust.
  • A cipzáras elülső zsebekben elférnek az értékeid.

Termékadatok

  • Akasztófül a nyakrész hátsó részén
  • Fő alkotórész: 51% poliészter/25% modál/15% pamut/9% spandex Zsebbetétek: 100% pamut.
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Fekete/Dark Smoke Grey
  • Stílus: HQ6948-010

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

Értékelések (9)

4.6 csillag

  • High quality. Size down.

    CAMERONC236531592

    Fits very nicely. High quality piece. Runs large. I’m 6 ft 5, 220 lb and the Large fits perfectly. Normally I’d be an XL.

  • Khanh

    Great feeling super soft but the buttons are weak point. The fabric torn around the buttons… only was wearing it like 3 times. Customer service said it was my fault… Size down if you still want to give this a try

  • Great look and fit!

    Harry977858400

    Great look, awesome feel. Got a lot of compliments wanting to know where to buy one.

Nike 24.7 ImpossiblySoft férfikardigán

Nike 24.7 ImpossiblySoft

114,99 €

Tedd teljessé a megjelenésed

Item 3 of 9

Egész napos kényelemre tervezve

Egy új kollekció, amelyben a kifinomult megjelenés és a luxuskategóriás érzet találkozik.

„Azért, hogy nap végén is jól érezd magad.”

– Aurélien Tchouaméni, 24.7 labdarúgó

ImpossiblySoft

Ez a mindennapos kényelemre hangolt, duplán kötött anyag új szintre emeli a puhaságot.

A luxus érzése

A sportolók számára a teljesítmény életstílus. Vedd fel ruhatáradba ezt a lélegzetelállító puhaságú, teljesítményfokozó anyagból készült darabot, hogy megtapasztald a kényelem új szintjét.