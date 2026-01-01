Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT férfigarbó

A rendkívül puha és sima ImpossiblySoft anyag egész napos mozgásra készült. Ez a duplán kötött garbó tágas, kifinomult megjelenést kínál, miközben az izzadságelvezető Dri-FIT technológia útközben is gondoskodik a kényelemről.

Megjelenített szín: Pink Smoke/Light Boulder

Stílus: IF2119-658