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Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT férfigarbó - Pink Smoke/Light Boulder

Nike 24.7 ImpossiblySoft

Dri-FIT férfigarbó

99,99 €
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A rendkívül puha és sima ImpossiblySoft anyag egész napos mozgásra készült. Ez a duplán kötött garbó tágas, kifinomult megjelenést kínál, miközben az izzadságelvezető Dri-FIT technológia útközben is gondoskodik a kényelemről.


  • Megjelenített szín: Pink Smoke/Light Boulder
  • Stílus: IF2119-658

Nike 24.7 ImpossiblySoft

99,99 €

A rendkívül puha és sima ImpossiblySoft anyag egész napos mozgásra készült. Ez a duplán kötött garbó tágas, kifinomult megjelenést kínál, miközben az izzadságelvezető Dri-FIT technológia útközben is gondoskodik a kényelemről.

Előnyök

  • A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
  • A rézsútos vállvarratok és az ejtett karnyílások természetes és szabad mozgást tesznek lehetővé.

Termékadatok

  • Jellegzetes akasztó a gallér hátulján
  • 51% poliészter/25% modál/15% pamut/9% spandex
  • Gépben mosható
  • Importált
  • Megjelenített szín: Pink Smoke/Light Boulder
  • Stílus: IF2119-658

Méret és fazon

Szállítás és visszaküldések

A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.

Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.

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    Nike 24.7 ImpossiblySoft Dri-FIT férfigarbó

    Nike 24.7 ImpossiblySoft

    99,99 €

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