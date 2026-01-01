Nike 24.7 ImpossiblySoft
Dri-FIT férfigarbó
A rendkívül puha és sima ImpossiblySoft anyag egész napos mozgásra készült. Ez a duplán kötött garbó tágas, kifinomult megjelenést kínál, miközben az izzadságelvezető Dri-FIT technológia útközben is gondoskodik a kényelemről.
- Megjelenített szín: Pink Smoke/Light Boulder
- Stílus: IF2119-658
Nike 24.7 ImpossiblySoft
A rendkívül puha és sima ImpossiblySoft anyag egész napos mozgásra készült. Ez a duplán kötött garbó tágas, kifinomult megjelenést kínál, miközben az izzadságelvezető Dri-FIT technológia útközben is gondoskodik a kényelemről.
Előnyök
- A Nike Dri-FIT technológiával készült anyag elvezeti az izzadságot a bőrről, így elősegíti a gyors elpárolgást, és száraz, kényelmes viseletet biztosít.
- A rézsútos vállvarratok és az ejtett karnyílások természetes és szabad mozgást tesznek lehetővé.
Termékadatok
- Jellegzetes akasztó a gallér hátulján
- 51% poliészter/25% modál/15% pamut/9% spandex
- Gépben mosható
- Importált
- Megjelenített szín: Pink Smoke/Light Boulder
- Stílus: IF2119-658
Méret és fazon
- A modell mérete: M, magassága: 191 cm
- Laza fazon: bő és laza
- Méretezési útmutató
Szállítás és visszaküldések
A normál szállítási díj 5 euró a nem Nike-tagok számára 99 euró alatt rendelés esetén, a Nike-tagok számára pedig 50 euró alatti rendelések esetén.
Ingyenes 30 napos visszaküldés, de vannak kivételek.
Értékelések (0)
Értékelések (0)
Nincsenek vélemények
Mondd el a véleményed. Értékeld te elsőként: Nike 24.7 ImpossiblySoft.
Nike 24.7 ImpossiblySoft