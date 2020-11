Több vasra van szükségem az étrendemben?

A bevitel növelésének módja

Lássuk, honnan szerezheted be a vasat, és mennyire van szükség! Először is, a vas két formában lehet jelen az élelmiszerekben: úgynevezett hem kötésben az állati termékekben, elsősorban a vörös húsban és a szárnyasokban, illetve nem-hem formában a növényekben. „A hem verzióban jelen levő vasat könnyű felvenni az élelmiszerekből” – magyarázza Foroutan. „A nem-hem vashoz viszont természetes növényi vegyületek kapcsolódnak, amelyeket nehéz lebontani, és ez megnehezíti a felszívódást.”



A National Institutes of Health (NIH) által javasolt napi beviteli mennyiség 8 mg a férfiak és 18 mg a nők esetében (27 mg terhesség esetén). Vegetáriánusok számára ennek a kétszeresét javasolják a nehezebb felszívódás miatt. Vasban gazdag növényi élelmiszer a spenót és az egyéb sötét levelű zöldségfélék, a szárított sárga- és őszibarack, a borsó, a bab, a lencse és a pálmabél. A nagy mennyiségű vasbevitel vagy az élelmiszer-kiegészítő készítmények alkalmazása előtt kérd ki az orvosod tanácsát, mert a 45 mg feletti vasbevitel gyomorpanaszokat okozhat.



A nem-hem vas bevitelének elősegítésére párosítsd hem vasforrással, például úgy, hogy egy kis sztéket is eszel a spenót vagy a lencse mellé, mivel az előbbi felszívódása elősegíti az utóbbiét. Vagy ha nem eszel húst, kombináld a vasban és a C-vitaminban gazdag élelmiszereket: ilyen a paprika, a paradicsom, a citrusfélék és az eper. „ A C-vitamin olyan kémiai folyamatokat indít be, amelyek segítenek lebontani az ellenálló növényi vegyületeket, és a szervezeted így több vasat nyerhet ki” – világítja meg a kérdést Adam Feit, a Precision Nutrition teljesítmény-tápanyagbeviteli koordinátora. „Érdekes módon a teában és a koffeinben megtalálható tannin csökkenti a vas felszívódását, ezért vasban gazdag élelmiszerek fogyasztása előtt és után 1–1,5 óráig ne fogyassz belőlük” – teszi hozzá Wardenaar.



A vasszinted helyreállása után néhány napon belül jobban kell érezned magad – mondja Wardenaar. Ezután remélhetőleg sosem hagyod ki az étrendedből!