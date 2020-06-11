Egészséges és tápláló csirkés wrap

Élvezd az egészséges étkezést ezzel az ízletes csirkés wrappel. Egyszerű elkészíteni, és tele van fehérjével, amely hosszú időn át lát el energiával.



Kiegyensúlyozott, tápláló fogás csirkével, tortillával és borsóval, hogy biztosan elmúljon az éhséged. Nem tartalmaz mogyoróféléket.