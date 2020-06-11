Tápláló csirkés wrap

Táplálkozás
Utolsó frissítés: 2020. június 11.

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Egészséges és tápláló csirkés wrap

Egészséges fogás, amellyel kellemesen jóllakhatsz, és mindössze 30 perc alatt elkészül. 4 adag.

Élvezd az egészséges étkezést ezzel az ízletes csirkés wrappel. Egyszerű elkészíteni, és tele van fehérjével, amely hosszú időn át lát el energiával.

Kiegyensúlyozott, tápláló fogás csirkével, tortillával és borsóval, hogy biztosan elmúljon az éhséged. Nem tartalmaz mogyoróféléket.

Hozzávalók:

616 g csirkehúsfilé
15 ml olívaolaj
450 g zöldborsó
225 g krémsajt
1 vöröshagyma
300 g vegyes saláta
8 teljes kiőrlésű tortilla

Elkészítési mód:

  1. Melegítsd elő a sütőt 425 ºF-ra.
  2. Ha fagyasztott borsót használsz, először olvaszd ki egy tálban.
  3. Forgasd össze a csirkehúst az olívaolajjal, sózd meg és ízesítsd tetszés szerinti fűszerrel. Süsd 20 percig a csirkét sütőtálcán, amíg el nem készül. Szeleted fel vékonyan a csirkét, és rakd félre.
  4. Villával törd össze a borsót, és keverd össze a krémsajttal. Sózd és borsozd ízlés szerint. Szeleteld fel vékonyan a hagymát. Terítsd el a borsó és krémsajt masszát a tortillákon, majd add hozzá a csirkét, a salátát és a hagymát. Extraként a tortillákat serpenyőben meg is melegítheted. Jó étvágyat!

Elkészítési mód:

  1. Melegítsd elő a sütőt 220 ºC-ra.
  2. Ha fagyasztott borsót használsz, először olvaszd ki egy tálban.
  3. Forgasd össze a csirkehúst az olívaolajjal, sózd meg és ízesítsd tetszés szerinti fűszerrel. Süsd 20 percig a csirkét sütőtálcán, amíg el nem készül. Szeleted fel vékonyan a csirkét, és rakd félre.
  4. Villával törd össze a borsót, és keverd össze a krémsajttal. Sózd és borsozd ízlés szerint. Szeleteld fel vékonyan a hagymát. Terítsd el a borsó és krémsajt masszát a tortillákon, majd add hozzá a csirkét, a salátát és a hagymát. Extraként a tortillákat serpenyőben meg is melegítheted. Jó étvágyat!

Egy adag tápanyagtartalma

526 kalória
55 g szénhidrát
45 g fehérje
13 g zsír

Egészséges receptek a Lifesumtól.

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Eredeti közzététel: 2020. május 21.