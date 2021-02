Hogyan kerüld el a kiégést, és találd meg az egészséges egyensúlyt a sport és a magánélet között?

Nagyon fontos, hogy perspektívába helyezd ezeket a vesztes pillanatokat. Nézd, a sportolók nem úgy születnek, hogy képesek a kiélezett pillanatokban is jól teljesíteni, vagy tökéletesen kezelni az olyan helyzeteket, amikor nagy a tét. Én legalábbis biztosan nem így születtem. Egyrészt sok siker, másrészt sok kudarc is kellett ahhoz, hogy eljussak erre a szintre. A kosárlabdában egyetlen labdabirtoklás alatt 12 különböző hibát is elkövethet az ember, még akár az NBA nagydöntőjében is. Természetesen senki sem akar hibázni, de előfordul. Amikor velem történt meg, a kitartásomra támaszkodtam, hogy tovább tudjak lépni.



Például úgy is fejlesztheted a kitartásod, ha kegyes vagy magaddal szemben, amikor hibázol – és a csapattársaiddal szemben is. A gondolkodásmód megváltoztatása gyakorlást igényel. De ha következetes vagy, nemcsak hogy egyre inkább mestere leszel a sportágadnak, hanem még imádni is fogod.



Lawson edző