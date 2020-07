Szundíts a teljesítménynövelésért

Légy tisztában az időkereteddel

Ha szeretnél a lehető legjobban teljesíteni a délutáni vagy esti edzésen, próbálj meg 13 és 16 óra között beütemezni egy szundítást – mondja Bender. „Ez pont az az időszak, amikor mindannyian egy kicsit lemerülünk délután, és nincs annyira közel a lefekvési időhöz, hogy negatívan befolyásolja az éjszakai alvást.”



Az is számít, hogy mennyivel utána tervezel edzeni. A legalább 90 percig tartó alvást követően 95-155 percet kell hagynod indulás előtt, hogy átlendülj az alvási tehetetlenségen: a lassú, elnehezítő érzésen, amelyet felkelés után érzel – mondja Bender.



Ha rövidebb ideig szundítasz, akkor kevesebb ideig kell késleltetni az alvás utáni testmozgást. A The Journal of Biological and Medical Rhythm folyóiratban közzétett tanulmány azt állítja, hogy egy 25 perces szundi, amely két-három órával az edzés előtt ér véget jobb a teljesítmény szempontjából, mint amelyik négy órával előtte ér véget. A pontos okát még nem tudjuk, de Bender úgy gondolja, hogy egy két- vagy három órás időkeret megfelelő egyensúlyt teremthet a lomhaság megszűnése és az éberség megjelenése között.