Sportolók szakácskönyve: Darrell Hill rátalál a karfiol erejére

Sokunkhoz hasonlóan Darrell Hill profi súlylökőnek is vacak 2020-es éve volt. Gyors összefoglaló: az olimpiai szereplése meghiúsult, miután elhalasztották a játékokat, az egyenlőségért vívott mindennapi küzdelem is nyomja a szívét, és mindennek a tetejében egy sor új ételintoleranciával is meg kellett küzdenie. Mivel ínyencnek tartja magát, és még saját YouTube-főzőműsora is van, ez utóbbi biztosan fájt. Szerencsére Kia Damon brooklyni sztárséf tudja, Darrell min megy keresztül (az olimpiát kivéve). Az újdonsült barátok a Sportolói szakácskönyv („Athlete’s Cookbook”) ebben a részében egy gyomornyugtató karfiolos kását készítenek, miközben mély beszélgetést folytatnak azokról a témákról, amelyek leginkább foglalkoztatják őket. Nézd meg a fenti videót, olvasd el a lenti receptet, és induljon a főzés!