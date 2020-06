Sajátítsd el a tökéletes futótechnikát

És ez rendben is van. „Nem ok nélkül futsz úgy, ahogy futsz. A görcsösség, a fej dobálása, a túl erős hátradőlés vagy a térdemelés hiánya mind a tiéd.” – mondja Chris Bennett, a Nike Running globális vezetőedzője. „A mozgásod kidolgozásának a célja ugyanaz, mint az edzésé általában: az, hogy önmagad jobb és elitebb verziójává válj.”



Ennek a maximálisan pozitív célnak az eléréséhez tanácsokkal szolgálunk a mozgásod finomhangolásához, és segítünk hatékonyabban (plusz ha minden jól megy) elegánsabban futni.



01. Először is lépj többet



A jó futómozgás egyik legfontosabb eleme a talajfogás. Figyelj oda arra, hogy a lábad ne előtted érjen a talajra, mondja a Nike Run Club Los Angeles-i edzője, Blue Benadum. „Ezt hívjuk túl hosszú lépésnek” – magyarázza.



Ezt a hibát gyakran követik el a rekreációs futók, mondja Derek Samuel, szakképzett fizikoterapeuta és a Nike Performance Council tagja. „Érdemes megnézni az élsportolókat. A sarkuk a tömegközéppontjuk alatt ér földet, a lábuk merőleges a földre.” A profik így gyorsabban és hatékonyabban mozoghatnak, és ez minden más futóra is igaz.



Ennek a megvalósítása és a túl hosszú lépés megakadályozása érdekében Samuels azt javasolja a pácienseinek, hogy növeljék a percenkénti lépésszámot. Ha valaki azt gondolja, hogy Jaj, ez sokkal melósabb, Samuelsnek megvan a válasza: „A több lépés nem használ el több energiát.” Igazából simábban és kevesebb energia felhasználásával fogsz futni. Ennek az az oka, hogy a túl hosszú lépéseknél az előtted talajt fogó sarkad fékként viselkedik. „A talaj energiát továbbít a lábszárad felé, ami valójában lelassít” – magyarázza Samuel. „A probléma nagyon jelentős, mert sok sérülés forrása lehet.”