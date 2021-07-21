Sajátítsd el a tökéletes futótechnikát

A megfelelő futóforma fenntartásához alapvető fontosságú az erőnléti és a mozgékonyságot fejlesztő edzés – mondja Ian Klein, az Ohio Egyetem keresztedzésre és sérülésmegelőzésre specializálódott edzésfiziológusa. Ez teljesen logikus. Ha erős és kipihent a tested, jól fogsz futni. Minél gyengébb és görcsösebb vagy, és minél hamarabb merülsz ki, annál nagyobb valószínűséggel esik szét a mozgásod és szenvedsz sérülést.



Ez különösen a térdre igaz, a futósérülések nagyjából fele ugyanis ezt a testrészt érinti – magyarázza Klein. „A térdre úgy érdemes gondolni, mint a lábfej és a csípő közötti híd közepére. Ez a leggyengébb terület, és mindkét oldal problémái hatással lehetnek rá” – világítja meg a kérdést. Ha rossz a mozgásod, például befelé dől a lábad vagy túl hosszúakat lépsz, a térded viseli a következményeket.



Erősítsd meg a térded alatt és felett lévő izmokat a lábfej izomzatától egészen a fenékizmokig –, így jobban fogod bírni a futás erőhatásait, és megelőzheted a hibás mozgáshoz vezető kimerülést – magyarázza Janet Hamilton erő- és kondicionáló edző, az atlantai Running Strong vállalkozás tulajdonosa. Ha képes vagy újra és újra felemelni nagy súlyokat, sokkal könnyebben fogod hordozni a tested tömegét kilométereken át.



A test általános erejének fejlesztése segít a futás által megkövetelt egyensúly megtalálásában. „Valahányszor az egyik lábadra érkezel, az egész testednek egyensúlyban kell lennie, vagyis egyenesnek kell maradnia úgy, hogy ne csavarodj vagy dőlj el egyik irányba sem” – magyarázza Hamilton.



Ennek az edzéséhez „úgy kell terhelés alatt tartani az izmot, ahogyan azt futás közben is tapasztalod” – javasolja Klein. Végezz egy lábat dolgoztató gyakorlatokat, mint például a kitörés, a fellépés vagy az egylábas felhúzás.



Ami a mozgékonyságot illeti, törekedj arra, hogy hetente legalább néhány alkalommal foglalkozz ezzel is. Használd a habhengeredet, nyújts egyet, vagy kapd elő a jógamatracod edzés előtt vagy után, de akár egy egész alkalmat is rászánhatsz a mozgékonyságra, hogy igazán laza maradj.