Hogyan állhatod meg, hogy másokhoz mérd magad az edzőteremben?

Az is lehetséges, hogy egy új edzésprogram „mézeshetei” látszanak meg rajta, amikor általában hirtelen elérhető a látványos fejlődés. Ne feledd, hogy amikor egy új programba kezdünk bele, a testnek keményen kell küzdeni, hogy lépést tartson, így sokkal több kalóriát éget el, és jobban megmozgatja az izmokat, majd idővel elkezd hatékonyabban működni, és hozzászokik a mozgáshoz.



Mostanában én is megtapasztalhattam ezt a kezdeti időszakot. Nemrégiben kisbabám született, ami után igyekeztem visszatérni az ideális súlyomhoz, de a lezárások miatt nem volt lehetőségem edzőterembe menni. Ekkor elővettem az egyik régi HIIT DVD-met (és a régi DVD-lejátszómat!), amelyet 15 éve használtam utoljára, és azáltal, hogy másfajta edzést végeztem, sokkal gyorsabban megszabadultam a felesleges kilóktól, mint hogyha ott folytattam volna, ahol a szokásos edzésprogramommal abbahagytam.



Esetleg te is kipróbálhatsz valami újat, hogy meglásd, mi történik. De kérlek, ezt csak akkor tedd, ha igazán elégedetlen vagy a mostani edzésprogramoddal. Úgy tűnik, hogy sok időt és energiát fektettél abba, hogy kigondold, mi az, ami igazán beválik a számodra. Nagyon fegyelmezettnek és tájékozottnak tűnsz. Ráadásul általában keményebbek vagyunk saját magunkkal, mint amennyire indokolt lenne. Ezért nem érdemes feladni mindazt, amit felépítettél, hacsaknem valóban ezt akarod. Az, hogy nem úgy nézel ki, mint a barátnőd, nem jelenti azt, hogy kudarcot vallottál volna.



Ha azonban úgy döntesz, hogy mégsem szereted annyira a jelenlegi programod – ha például nehezen találod a motivációd, vagy hetente ötször megtapasztalod, hogy minden egyes ismétlést rettegve vársz –, akkor mindenképpen variáld egy kicsit. Előfordulhat, hogy az ellenérzéseid részben abból táplálkoznak, hogy már nem annyira élvezed a saját folyamatod.



De bárhogyan is döntesz, szánj egy percet arra, hogy végiggondolod, mi motivál arra, hogy mozogj és helyesen táplálkozz. Azért edzel, hogy egy bizonyos módon nézz ki? Ez személy szerint nekem nem elég ahhoz, hogy folytassam. Az edzés számomra főként öngondoskodás. Segít oldani a stresszt, szellemileg frissen tart, és tudom, hogy a kor előrehaladtával segít megőrizni az egészségem. Ez a tudat az, ami miatt újra és újra visszatérek az edzéshez, és magamra koncentrálok minden egyes nap.