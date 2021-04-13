Hogyan állhatod meg, hogy másokhoz mérd magad az edzőteremben?

Kérdezd az edzőt: „Hogyan szokhatok le róla, hogy folyton egy fitt barátomhoz mérjem magam?”
Coaching
Egy edzőterembe járó lány vágyik a barátnője izmaira, de Joni Taylor, a Georgia Egyetem edzője szerint nem tudhatjuk, hogyan edzenek mások.
A „Kérdezd az edzőt” egy tanácsadó rovat, mely segít a játékra összpontosítani.
Kérdés:
Kedves Edző!
Mindig is edzettem. Mostanában progresszív HIIT-órákra járok online, hetente párszor futok, és szinte mindennap jógázom. Egy ideje inkább növényi alapú ételeket eszem. Általában szólva jól érzem magam az edzésprogramommal kapcsolatban, de nemrégiben egy barátnőm súlyzózni kezdett, és változtatott némileg az étrendjén, aztán hirtelen teljesen ki lett gyúrva. Örülnöm kellene neki, igaz? Ehelyett azonban úgy érzem, mintha szinte haragudnék rá. Őszintén szólva ő mindig is egy kicsit lusta volt, ezért igazságtalannak érzem, hogy én sokkal régebb óta dolgozom a testemen, és még így sem érem el ugyanazokat az eredményeket, mint ő. Ez kezd teljesen a rögeszmémmé válni. Az Ő edzésprogramjára gondolok, amikor edzek, és az Ő étrendje jár a fejemben, amikor bevásárolok a közértben. Ráadásul kezdem utálni magam amiatt, hogy nem tudok örülni a sikerének. Hogyan tudom visszabillenteni magam a régi kerékvágásba, és kikerülni ebből az ördögi körből?
Mostanában Irigy és Kritikus
24 éves, edzőterembe járó lány
Válasz:
Köszönöm az őszinteséged! Az ilyen érzéseket nehéz lehet bevallani, de én is jártam már a cipődben, MIK.
Van, hogy amint meglátom, hogy a mellettem lévő futópadon valaki növeli a sebességét, azonnal én is elkezdem nyomogatni a gombot, miközben egy pillanattal azelőtt még elégedett voltam a sebességemmel.
Ilyenkor azt mondom magamnak: „Oké, mit csinálsz? Nem ismered ezt az embert! Te már sorozatban negyedik napja futsz, így mások nyugodtan nyomhatják jobban a gyorsítógombot.” Át kell állítanom a gondolkodásom, hogy azt tudjam tenni, amire nekem és a testemnek szüksége van, és ne azon legyek fennakadva, hogy mi történik mellettem.
De a másik oldalon is voltam ám már. Volt, hogy mások azt mondták nekem, hogy „utálom a karjaidat”, mert tudták, hogy nekem nem kell súlyzóznom ahhoz, hogy így ki legyenek dolgozva. Ez genetika. Nem az én érdemem, de ez nem akadályoz meg másokat abban, hogy féltékenyek legyenek.
Normális, amit érzel. Csak az kell, hogy ezekben a pillanatokban rajtakapd magad, végy egy mély levegőt, és emlékeztesd magad pár dologra.
Általában keményebbek vagyunk magunkkal, mint indokolt lenne.
Először is, amikor azon kapod magad, hogy azon gondolkodsz, neki mennyivel könnyebb, emlékezz arra, hogy ez csak egy elmélet. Valójában nem tudod, mennyire keményen edz, vagy hogy pontosan mit eszik. Az is lehet, hogy minden reggel két órával korábban kell, hogy eddzen. Lehet, hogy már hat hónapja nem ivott alkoholt.
Ugyanakkor az is igaz, hogy a különböző emberek teste másként reagál ugyanarra a tevékenységre. Van egy barátom, aki nem sokat edz, de amikor ráveszi magát, akkor egy szempillantás alatt fogyni kezd. Előfordulhat, hogy a barátnőd, aki bár nem olyan szorgalmas, mint te, olyan anyagcserével rendelkezik, hogy könnyű számára hirtelen elérni – ahogy te fogalmaztál – a „kigyúrt” állapotot.
Az is lehetséges, hogy egy új edzésprogram „mézeshetei” látszanak meg rajta, amikor általában hirtelen elérhető a látványos fejlődés. Ne feledd, hogy amikor egy új programba kezdünk bele, a testnek keményen kell küzdeni, hogy lépést tartson, így sokkal több kalóriát éget el, és jobban megmozgatja az izmokat, majd idővel elkezd hatékonyabban működni, és hozzászokik a mozgáshoz.
Mostanában én is megtapasztalhattam ezt a kezdeti időszakot. Nemrégiben kisbabám született, ami után igyekeztem visszatérni az ideális súlyomhoz, de a lezárások miatt nem volt lehetőségem edzőterembe menni. Ekkor elővettem az egyik régi HIIT DVD-met (és a régi DVD-lejátszómat!), amelyet 15 éve használtam utoljára, és azáltal, hogy másfajta edzést végeztem, sokkal gyorsabban megszabadultam a felesleges kilóktól, mint hogyha ott folytattam volna, ahol a szokásos edzésprogramommal abbahagytam.
Esetleg te is kipróbálhatsz valami újat, hogy meglásd, mi történik. De kérlek, ezt csak akkor tedd, ha igazán elégedetlen vagy a mostani edzésprogramoddal. Úgy tűnik, hogy sok időt és energiát fektettél abba, hogy kigondold, mi az, ami igazán beválik a számodra. Nagyon fegyelmezettnek és tájékozottnak tűnsz. Ráadásul általában keményebbek vagyunk saját magunkkal, mint amennyire indokolt lenne. Ezért nem érdemes feladni mindazt, amit felépítettél, hacsaknem valóban ezt akarod. Az, hogy nem úgy nézel ki, mint a barátnőd, nem jelenti azt, hogy kudarcot vallottál volna.
Ha azonban úgy döntesz, hogy mégsem szereted annyira a jelenlegi programod – ha például nehezen találod a motivációd, vagy hetente ötször megtapasztalod, hogy minden egyes ismétlést rettegve vársz –, akkor mindenképpen variáld egy kicsit. Előfordulhat, hogy az ellenérzéseid részben abból táplálkoznak, hogy már nem annyira élvezed a saját folyamatod.
De bárhogyan is döntesz, szánj egy percet arra, hogy végiggondolod, mi motivál arra, hogy mozogj és helyesen táplálkozz. Azért edzel, hogy egy bizonyos módon nézz ki? Ez személy szerint nekem nem elég ahhoz, hogy folytassam. Az edzés számomra főként öngondoskodás. Segít oldani a stresszt, szellemileg frissen tart, és tudom, hogy a kor előrehaladtával segít megőrizni az egészségem. Ez a tudat az, ami miatt újra és újra visszatérek az edzéshez, és magamra koncentrálok minden egyes nap.
... ha nehezen találod a motivációd, vagy hetente ötször megtapasztalod, hogy minden egyes ismétlést rettegve vársz, akkor mindenképpen variáld egy kicsit.
Miután meghatároztad, hogy miért edzel valójában, könnyebb lesz megdicsérned magad a kitartásodért, a kemény munkádért, és hogy milyen erős lettél. Lehet, hogy ez lesz az, ami megadja az önbizalmat ahhoz, hogy fellélegezz, és azt mondhasd, hogy „oké, én csinálom, amit csinálok, mások pedig csinálják az ő dolgokat, és jut is, marad is mindenkinek!” Még az is lehet, hogy képes leszel majd örülni a barátodnak, és ez az érzés már önmagában is nyeremény.
Taylor edző
Joni Taylor a Georgia Egyetem női kosárlabda-szakosztályának vezetője. 2016-ban elnyerte a Spalding Maggie Dixon NCAA Division I „A nemzet újonc edzője” címét. Elismerésre méltó edzői rezüméjében szerepel az LSU, az Alabama, a Louisiana Tech és a Troy Egyetem csapata. Korábban az Alabama Egyetem kiemelkedő játékosa volt 716 ponttal, 555 lepattanóval és 103 blokkolt dobással, negyedik helyen állt az egyetem összesített listáján, és a Tide csapatát két NCAA- és két WNIT-bajnokságig vitte. Taylor számos díjat nyert a közösségi szolgálatáért.
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Illusztráció: Harrison Freeman
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