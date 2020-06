Válj jobb futóvá - futás nélkül!

Ha szeretnéd javítani a teljesítményedet, és megerősíteni a futás iránti szereteted, ne csak a kilométereket számold.

Sok módja van annak, hogy jobb futóvá válj, akár anélkül is, hogy futócipőt húznál. Chris Bennett, a Nike Running globális vezetőedzője, tippeket ad arra, hogyan válhatsz jobb futóvá még akkor is, amikor épp nem az utat rovod.



Úgy is fejlődhetsz futóként, hogy egyetlen plusz lépést sem teszel. És itt nem csak az erőnléti edzésre vagy a mozgékonyság és a hajlékonyság fejlesztésére gondolunk. Bizonyos szokások kialakításával kiegészítheted a futóprogramod, ami átsegíthet egy nehéz időszakon, amikor nem tudsz futni, vagy éppen nincs hozzá kedved.



Bármilyen helyzetben is legyél, ez az öt tipp segít abban, hogy erősebben és boldogabban fuss.



1. Légy rajongó

Ha kikérdeznéd a futóbarátaidat, szerinted hányan lennének közülük, akiknek kész válasszuk van arra a kérdésre, hogy „ki a kedvenc futód?” Mindeközben a kosárlabda-rajongók órákig képesek azon veszekedni, hogy idén LeBron James vagy Giannis Antetokounmpo a jobb. Ha rajongója vagy egy sportágnak, annál természetesebb lelkesedéssel igyekszel aktív résztvevője lenni. Ugyanakkor a Nike Running globális vezetőedzője, Chris Bennett szerint „a futók körében olykor teljesen kettéválik a sport űzése és az iránta való rajongás.”



Ez azért is kár, mert a futás az egyik legemberközelibb sport. „Lehet, hogy nem tudom, milyen érzés bezsákolni egy labdát a kosárba, de azt nagyon is jól tudom, milyen érzés végigfutni a célegyenesen, és azt kiáltani közben, hogy „ez az!”, mint Shalane Flanagan” – mondja Bennett. Ha megnézed Flanagan New York City-i maratonjának utolsó pillanatait, vagy nézel egy dokumentumfilmet a futásról vagy olimpiai felvételeket az aranyérmes teljesítményekről, az arra sarkall, hogy újraéld legjobb futópillanataidat, és arra motivál, hogy meg is ismételd őket.