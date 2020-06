Miért fontos VO2 max érték a futóknak?

Úgy tudsz ezen dolgozni, hogy hosszabb távon, lassabb tempóban is kényelmessé teszed a futást, és gyorsabb, nagyobb kihívást jelentő edzéseket végzel. Ha sikerült egy jó alapot elérned, következhet a magas intenzitású szakaszos edzés, a HIIT. Kemény, mindent beleadó és pihenő szekciók váltják egymást – ez az egyik leghatásosabb módja a VO2 max és a laktáthatárérték növelésének – jegyzi meg Coutts. „Igen, itt az ideje átlépni a komfortzónád határait” – teszi hozzá. „Senki sem mondta, hogy könnyű lesz növelni a maxodat, de jobb leszel általa.”



Jobb, de hogyan? A rövid ideig tartó, magas intenzitású mozgással az anaerob rendszer eléri a laktáthatárértékét, magyarázza Klein, így idővel egyre hosszabb ideig vagyunk képesek intenzíven edzeni. Úgy véli, ilyenkor az intenzitás a 800 méteres sprint és a 3 kilométeres kőkemény futás között van valahol. Klein szerint ez a fajta kemény erőfeszítés „olyan metabolikus és fiziológiai nyomást jelent a testnek, amelyhez alkalmazkodnia kell, ezáltal erősebbé válik, és növekedni fog a VO2 max.”



Ebben a tudomány is egyetért. A HIIT bizonyítottan képes növelni a VO2 maxot, mutatta ki egy kutatás a Medicine & Science in Sports & Exercise folyóiratban. Ezenfelül több tanulmány is kimutatta, hogy a HIIT edzések révén jobban emelkedik a VO2 max érték, mint az erőnléti edzések során.



Legyen ez a motivációd a következő szakaszos edzésedhez.



Nézd meg a Nike Run Club irányított sebességnövelő futásait.