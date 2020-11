Miért egészségesek a fagyasztott ételek?

A fagyasztott zöldség felülmúlja a frisset

A fagyasztott gyümölcsökhöz hasonlóan a fagyasztott zöldségek is tele vannak jó dolgokkal. Az igazság az, hogy az egyik kutatásban az derült ki, hogy a fagyasztott brokkoliban négyszer annyi van a béta-karotin nevű antioxidánsból, mint a friss változatban. Ugyanez bizonyosodott be a répával kapcsolatban: a fagyasztottban több volt a rákellenes polifenolokból, és a szem egészségéhez hozzájáruló lutein nevű antioxidánsból, mint a friss répában.



Egy másik, a Georgiai Egyetemen elvégzett vizsgálatban a kutatók különböző zöldségeket vásároltak, többek között brokkolit, spenótot, karfiolt és borsót, amelyeknek a felét frissen tárolták, a másik felét pedig lefagyasztották. A vásárlás napján mindkét csoportban hasonló volt a tápanyagok mennyiség, öt nappal később viszont a friss zöldség elvesztette az egészséges immunrendszer szempontjából fontos C- és A-vitamin, valamint folsav legnagyobb részét.



Miért? A fagyasztott gyümölcshöz hasonlóan a fagyasztott zöldségek is általában már a leszedés napján gyorsfagyasztáson esnek át, és emiatt a friss zöldséghez képest sokkal lassabban bomlanak le a tápanyagok. A tápanyagok megőrzése érdekében főzés vagy sütés helyett érdemes párolással vagy a mikrosütőben elkészíteni őket, mondja Lucy Jones londoni dietetikus. Plusz, ahogy a gyümölcsöknél – ha megengedhetjük magunknak –, itt is érdemes az organikus verziót vásárolni, és kerülni a hozzáadott cukrot (vagy nátriumot).