Mi így játszunk: Hatfős foci

A foci központi szerepet játszik Marfa városának életében és identitásában, mind a játékosok, mind az edzők és a rajongók szemszögéből. A COVID-19-járvány realitása azonban még inkább felhívta a helyiek figyelmét arra, hogy milyen fontosak a péntek esti mérkőzések, és hogy milyen könnyedén megszűnhetnek.



Marfa az utóbbi években a művészet és a kultúra sivatagi oázisává vált, és turisták tömkelege lepte el a puccos éttermeket, a menő hoteleket és az ironikus kiállításokat. Ezek a változások azonban azt jelentették, hogy azok a tanárok, fizikai munkások és régi lakosok, akiknek családjai már generációk óta itt éltek, nem tudták megengedni maguknak a megemelkedett árakat. Nekik nem annyira tetszenek az előkelő butikok, a 60 dolláros steakek és az égbe szökő bérleti díjak.



Az El Pasótól alig 320 km-re fekvő, kétezres lakosságú szoros közösségben az amerikai foci az egyetlen olyan dolog, amelyért a lakosok tiszta szívből rajonganak. „Ha valaki beér a városba, az első dolog, amit lát, az a festett ablakok, a zászlók, a Marfa jelképei és a lila-fehér színek” – mondja Arturo Alferez, a Shorthorns vezetőedzője. „Különleges érzés, hogy részesei lehetünk annak, ami a legjobbat hozza ki ebből a városból.”



Mivel azonban a hosszú ideje itt élők nagy számban kezdték elhagyni a várost, Marfa 2011-ben átállt a 11 fősről a hatfős focira.