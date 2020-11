Jót tesz nekem a tojás?

A tojássárgája másfelől zsírt és koleszterint is tartalmaz, emiatt sokan átvitt értelemben, de akár szó szerint véve is a kukába dobják – mondja Maciel. A vitaminok és ásványi anyagok nagy részét viszont a tojássárgája tartalmazza, többek között a létfontosságú kolint, amely elmondása szerint fontos tápanyag a szívnek és az agynak, és amelyből legtöbbünk nem jut hozzá megfelelő mennyiséghez. A National Institutes of Health szerint a tojássárgája továbbá azon kevés élelmiszerek közé is tartozik, amelyek D-vitamint tartalmaznak.



Egy egész tojás elfogyasztása az edzőtermi teljesítményedre is jó hatással lehet. A „The American Journal of Clinical Nutrition” szaklapban publikált tanulmány szerint ha valaki egy erőnléti edzés után rögtön elfogyaszt három egész tojást, az izomépítő reakció 40%-kal nagyobb, mint azoknál, akik csak tojásfehérjéből fogyasztottak azonos fehérjetartalmú ételt. A tojássárgája további összetevői segítenek a szervezetnek felhasználni az aminosavakat, többek között a leucint – magyarázzák a tanulmány szerzői.