3 módszer a jelen tudatos megélésére
Edzés és táplálkozás
Branden Collinsworth
Tarts mentális szünetet a mindennapi élet apró-cseprő problémái közepette, és találd meg a központodat.
Manapság nagyon is könnyű elveszíteni a képességünket arra, hogy a jelenben legyünk. Folyamatos információáradat ellen küzdünk: hírek a világ jelenlegi helyzetéről, a munkahelyünkről, a barátainktól és a képernyőről. Ez az áradat nyomasztó lehet, és kizökkenthet bennünket a jelen pillanatból.
Szerencsére azonban a tudatos jelenlét gyakorlásának néhány egyszerű eszközével visszaszerezhetjük az irányítást, és azonnal megnyugodhatunk, és erőt nyerhetünk. Ha legközelebb szükséged lesz koncentrációra vagy éléslátásra, próbáld ki ezeket a technikákat:
- Egy percen keresztül lélegezz mélyeket. Az ügyfeleimnek sokat beszélek a légzés fontosságáról, jó okkal: ez a hatásos eszköz azonnal képes megváltoztatni a gondolkodásmódunkat. A mai világban, ahol egy új rendhez kell alkalmazkodnunk, felemelő, hogy egy egyszerű cselekedet, mint a légzés még mindig olyan nagy hatással lehet. Egy percen keresztül lélegezz mélyeket, körülbelül 5 másodpercig be, majd 5 másodpercig ki. Teljes figyelmeddel fordulj a lélegzet felé, és figyeld a be- és kiáramló levegő hangját.
- Kapcsolódj magadhoz. A nap legnagyobb részében minden irányból támad az értesítések és az információk folyamatos áradata, és ennek ára van. A jó hír az, hogy bármikor dönthetünk úgy, hogy kikapcsolunk és feltöltődünk. Próbálj meg leválni az összes eszközödről, és pár percig csak magadra figyelj. Légy éberen tudatában mindennek, ami körülvesz – szagok, hangok, színek –, és csak légy jelen. Ha csak néhány percig gyakorlod a tudatos jelenlétet ily módon, azonnali nyugtató hatást érezhetsz, és visszatérsz a jelen pillanatba.
- Ismételj egy erőmantrát. Egy személyes szándék hangos kimondása azonnal feltölt energiával, és lehetővé teszi, hogy kapcsolódj a pillanathoz. Én ilyenkor azt szoktam mondani magamban, hogy „minden erőmmel minden erőmben”. Amikor kezdek kimerülni – az edzésben, a jógában, a vállalkozásomban vagy akár a szeretteimmel való kapcsolataimban –, és már feladnám, ezzel emlékeztetem magam arra, hogy még vannak tartalékaim, hogy még többre vagyok képes, és a kimerültség túloldalán varázslat vár. Fordítsd le ezt a gyakorlatot a saját nyelvedre, és gondolj egy olyan mantrára, amely mély jelentéssel bír a számodra: valami pozitív és energizáló, ami együttérzésben és szeretetben gyökerezik. Amikor ismét szükséged van rá, hogy kapcsolódj magadhoz, ismételd el magadban, vagy akár hangosan.
Ne feledd, bár nem irányíthatsz mindent, ami veled történik, kontrollálhatod a saját válaszaidat. Ezek a technikák egyszerűnek tűnhetnek, de az egyszerűségben erő van. Látni fogod, hogy ezek az eszközök könnyen, gyorsan és következetesen használhatók a jelenlét és a pillanat pozitív megélésének gyakorlására.