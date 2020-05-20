3 módszer a jelen tudatos megélésére

Manapság nagyon is könnyű elveszíteni a képességünket arra, hogy a jelenben legyünk. Folyamatos információáradat ellen küzdünk: hírek a világ jelenlegi helyzetéről, a munkahelyünkről, a barátainktól és a képernyőről. Ez az áradat nyomasztó lehet, és kizökkenthet bennünket a jelen pillanatból.



Szerencsére azonban a tudatos jelenlét gyakorlásának néhány egyszerű eszközével visszaszerezhetjük az irányítást, és azonnal megnyugodhatunk, és erőt nyerhetünk. Ha legközelebb szükséged lesz koncentrációra vagy éléslátásra, próbáld ki ezeket a technikákat: