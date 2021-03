Hogyan segít az agilitás javítása a sérülések elkerülése és a teljesítmény maximalizálása érdekében

01. Kezdd lassítással



Az agilitásfejlesztés alapja az, hogy megtanulod helyesen felfogni az erőhatásokat és stabilizálni a testedet, magyarázza Nunez. „Először a fékeket kell tökéletesítened, csak utána jöhet a gáz” – magyarázza. Íme egy gyors teszt, amely megmutatja, hogy rendelkezel-e olyan alapokkal, amelyekre építeni lehet: rövid bemelegítés után állj csípő szélességű terpeszbe, majd hirtelen ejtsd magad guggoló helyzetbe, és tartsd meg a legmélyebb ponton. Billegni kezdtél, vagy megtartottad az egyensúlyodat? „Ha szilárd maradt a pozíciód, az azt jelenti, hogy jól kontrollálod a testhelyzetedet dinamikus mozgás esetén. Ha viszont billegsz, az erő vagy a kilengésed növelése – például azzal, hogy a guggolás átmegy guggolásból felugrásba – kifejezetten rossz döntés, mert a megállásnál a tested nincs felkészülve a dinamikus terhelés kezelésére” – mondja Nunez.



Ha billegsz, koncentrálj a stabilitásod fejlesztésére, mielőtt a következő szintre lépnél az agilitásedzésben. Nunez azt javasolja, hogy álló pozícióban kezdve válts gyorsan egy lábra, tartsd meg a pozíciót 3–5 másodpercig, majd válts lábat. A gyakorlatot néhányszor ismételd. Ha továbbra is nehezen tartod meg az egyensúlyod, iktass be az edzésedbe több egylábas gyakorlatot hetente néhányszor.





02. Válts irányt



Ha már jó a stabilitásod, elkezdhetsz dolgozni az agilitáson. Viszont ne felejtsd el Nunez intését: „az életben nem lineárisan történnek a dolgok”, vagyis nem csak egy irányban szoktunk mozogni. Az edzésnek mindhárom mozgásirányra ki kell terjednie: hosszanti (előre és hátra), forgó (forgás balról jobbra vagy jobbról balra) és frontális (oldalazó).



„Az agilitási létra segítségével (ezt akár fel is rajzolhatod vagy kijelölheted ragasztószalaggal) mindenféle háromsíkú gyakorlatot végezhetsz, az előre és hátra mozgástól az irányváltásokig” – teszi hozzá. (A feladat mindig a célpont elérése, legyen az a létra belsejében vagy az oldalain kívül, a lényeg az, hogy mindig fejlődjön a térérzékelésed.) Minél magabiztosabb vagy, annál jobban felpörgetheted a tempót bármelyik irányba úgy, hogy közben egyre kisebb az esély az elbotlásra vagy az egyensúlyod olyan szintű elvesztésére, hogy már nem tudod gyorsan visszanyerni, magyarázza Nunez. Ha nem ismersz létrás gyakorlatokat, keress rájuk az interneten, de ügyelj arra, hogy csak jó hírű, minősített edző hivatkozására kattints.





03. Pörgesd fel a reflexeidet



Most, hogy egyre jobb vagy a 360 fokos mozgásban, és egyre kisebb eséllyel esel el, jöhet az agilitás edzésének utolsó lépése, a reflexek finomhangolása. Teniszlabda vagy medicinlabda falnak pattintása és elkapása, vagy egyszerűen csak egy lufi levegőben tartása arra kényszerít, hogy dinamikusan reagálj a tárgy mozgásának kiszámíthatatlanságára, mondja Nunez. „Az összes térbeli síkban mozgunk – guggolás, forgás, oldalazás –, és közben tudatosan gyorsítunk, lassítunk és állunk meg, maximalizálva a testünk feletti kontrollt.” Éppen ezért idővel teljes sebességnél is biztosak lehetünk a mozgási mintázatainkban, teszi hozzá.



Ha szeretnéd még magasabb szintre vinni a dolgot, próbáld mindig másik helyre dobni a labdát vagy ütni a lufit, tanácsolja Nunez. Minél hosszabban tanítod a testedet arra, hogy felkészült legyen akkor is, ha nem tudod, pontosan merre kell mozdulnod, annál élesebbé válnak a reflexeid.